El Feyenoord arrancó la noche del miércoles su temporada en la Champions League con una derrota por 5-1. En su visita al FC Barcelona, el portero Tjark Ernst fue, al término del partido, el blanco de muchas críticas entre los aficionados, que en FR12 juzgaron con dureza su actuación en el Camp Nou.

Ernst encajó cuatro goles y, aunque no se le podía atribuir personalmente de forma grave cada tanto, muchos aficionados están completamente hartos del guardameta alemán. «Este portero todavía no ha parado ni un balón con el que piense: bueno, aquí nos ayuda», suena devastador, mientras otro aficionado escribe: «Cada disparo a puerta es gol. ¿Qué clase de parodia de portero es esta?»

El Feyenoord fichó a Ernst el pasado verano como sustituto de Timon Wellenreuther, pero el alemán no está convenciendo en absoluto en sus primeros meses. «Ernst, una vez más no es un error tuyo, pero ¿cuándo vas a parar una pelota difícil?», se pregunta un aficionado, mientras otro responde con cinismo: «¿Ernst ya sabe que puede usar las manos?»

No todo el mundo, por cierto, se suma a las duras críticas contra Ernst. «La gente que vuelve a culpar aquí a Ernst: ¿qué puede hacer él en esto? Watanabe vuelve simplemente a estar dormido», se escucha como voz discordante en el foro del Feyenoord sobre el 3-0 de Raphinha. El delantero del Barcelona se marchó con facilidad de Watanabe en esa acción.

«Watanabe está implicado simplemente en dos goles encajados. Está jugando realmente un partido especialmente malo», dice una reacción, mientras que otra persona concluye: «A Watanabe lo están volviendo loco por completo en este partido».

Frente a todas las críticas, también hubo jugadores del Feyenoord que precisamente recibieron muchos elogios. Luciano Valente impresionó con su tranquilidad con el balón y sobre todo con sus pases, entre ellos un pase filtrado en ataque del que Nacho Ferri después creyó marcar. «Valente está jugando ridículamente bien. Un partido casi sin fallos», escribe un aficionado, mientras otro afirma de forma breve pero contundente: «Valente realmente vale oro.»

Gjivai Zechiël también recibe mucha valoración. El centrocampista jugó sin demasiado respeto por el Barcelona, buscó con regularidad el camino hacia adelante y vio en la primera mitad cómo un disparo suyo acababa en el lateral de la red. «Qué jefe es ese Zechiël», se escucha, mientras otro aficionado está impresionado por su presencia: «Maravilloso cómo juega Zechiël sin el más mínimo reparo.»