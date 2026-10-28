Siebert, que en mayo había arbitrado la final de la Champions League entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain con gran solvencia y entre grandes aplausos, causará baja por una lesión en la pantorrilla.

El colegiado de 42 años sufrió la lesión el pasado domingo en el partido entre el Hoffenheim y el Bayer Leverkusen (3-0) y fue sustituido en el descanso por Robert Hartmann.

El próximo sábado, el segundo árbitro alemán de la FIFA ocupará su lugar: según informa kicker, Tobias Stieler dirigirá el partido estelar en el Allianz Arena. Una noticia que, por un lado, podría no sentar del todo mal a la afición del Dortmund, ya que pocos seguidores del BVB guardarán buenos recuerdos de Siebert en los partidos contra el club con más títulos de liga de Alemania.

¿Se ha beneficiado ya el FC Bayern de decisiones arbitrales contra el BVB?

La última vez que Siebert arbitró un encuentro entre los aurinegros y los muniqueses fue en abril de 2022. En aquel partido cometió dos errores graves en perjuicio del Dortmund.

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Primero, pasó por alto una dura entrada de Benjamin Pavard, entonces jugador del Bayern, sobre Julian Brandt, que debía haberle costado una tarjeta amarilla. El propio árbitro lo reconoció después sin rodeos. «Fue el mayor error de este partido y estoy muy molesto por cómo valoré esa jugada», declaró a kicker.

Sin embargo, era prácticamente el único que consideraba aquella acción el «mayor error» del partido. Poco antes de cumplirse una hora de juego, Siebert no concedió al Dortmund un penalti claro tras una nueva falta de Pavard, esta vez sobre Jude Bellingham. Tampoco intervino el VAR, una decisión cuestionable que el propio Siebert criticó después.

«Sobre todo en la toma de cámara elevada desde detrás de la portería, se aprecia claramente el contacto de Pavard sobre Bellingham que constituye falta», afirmó. Y admitió: «La decisión correcta habría sido señalar penalti». Aquella pena máxima podría haber permitido al BVB empatar 2-2. El partido terminó con victoria del FCB por 3-1.

Imago

Stieler pasó por alto la célebre mano de Jerome Boateng contra el BVB

Por otro lado, Stieler tampoco es un desconocido para la afición del BVB. La última vez que dirigió el denominado «Clásico» fue hace más de seis años, cuando los muniqueses, ante las gradas vacías del Westfalenstadion por la pandemia de coronavirus, dieron un golpe casi definitivo en la lucha por el título (1-0). También lo hicieron gracias a una polémica decisión del árbitro.

En el minuto 58, Stieler pasó por alto una mano de Jerome Boateng que bien podía haber sido sancionada: al caer, el defensa desvió con la parte superior del brazo un remate de Erling Haaland junto al poste. Tampoco en esa ocasión intervino el VAR.

Stieler también ha recibido recientemente numerosas críticas por otro penalti no señalado. En el partido de la Copa de Alemania del martes entre el HSV y el Eintracht Frankfurt, no concedió un penalti al conjunto de Hamburgo después de que Robin Koch derribara a Zakaria El Ouahdi con un contacto físico especialmente duro.

Stieler habló de un «choque corporal clásico» y dijo que en ese tipo de jugadas aplica un «cierto umbral». El VAR volvió a no intervenir, algo que Stieler aprobó después: «La decisión no fue del todo equivocada, así que está muy bien que el VAR la haya respaldado, porque eso es lo que queremos». No obstante, tras ver las imágenes, también admitió: «La mejor decisión habría sido señalar penalti».



