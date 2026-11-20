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Ante la indignación general, el Bayern vendió en 2024 a Matthijs de Ligt en lugar de Dayot Upamecano. Desde entonces, sus carreras difícilmente podrían haber tomado caminos más distintos.

En el verano de 2024, Vincent Kompany asumió el cargo de entrenador del Bayern e impulsó de inmediato una decisión bastante impopular, al menos según coincidieron en informar entonces distintos medios. Se trataba de la futura composición del centro de la defensa.

Con Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier y el recién llegado Hiroki ito, el equipo de Múnich contaba con cinco centrales. Uno debía salir y, supuestamente, la directiva quería que fuera Upamecano. Kompany, sin embargo, veía un gran potencial en él, especialmente por su velocidad. Por eso, según trascendió, el nuevo entrenador se pronunció a favor de vender a de Ligt.

Finalmente, el neerlandés fichó por el Manchester United por 45 millones de euros, donde, tras un año de pesadilla, ahora se le considera candidato a salir. Upamecano, en cambio, se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo en el Bayern. Lo que entonces parecía bastante cuestionable ha resultado ser todo un acierto.

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Una petición reclamó que Matthijs de Ligt siguiera en el Bayern

Pero volvamos atrás. Un año después del fichaje de Upamecano procedente del RB Leipzig por 42,5 millones de euros, Julian Nagelsmann pidió en 2022 otro central de primer nivel. Para sorpresa de todos, llegó Matthijs de Ligt: el Bayern pagó a la Juventus de Turín nada menos que 67 millones de euros por el antiguo niño prodigio del Ajax de Ámsterdam. Pese al elevado traspaso, la operación se celebró como un golpe maestro, ya que el jugador, entonces de 22 años, era considerado uno de los centrales más prometedores del mundo.

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Y de Ligt cumplió las expectativas. Tras su primera temporada, quedó incluso segundo en la votación al jugador del año del Bayern, por detrás de Jamal Musiala. También en la segunda fue el central más fiable del equipo. Su entrega sobre el terreno de juego y su carácter cercano lo convirtieron en uno de los favoritos de la afición. ¿Y ahora iban a venderlo de repente? ¿En lugar de Upamecano, propenso a las lesiones y a los errores?

Para impedirlo, aficionados del Bayern lanzaron una petición en línea titulada «Keep de Ligt! Wir wollen de Ligt!», que decía, entre otras cosas: «Vender a Matthijs de Ligt sería una decisión totalmente equivocada y sin duda lo lamentaríamos muchísimo. Por eso alzamos la voz para llamar la atención sobre el hecho de que ¡NO debemos cometer este error!».

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La petición reunió la impresionante cifra de 71.840 firmas. «Me llega al corazón», dijo el propio de Ligt. Sin embargo, la directiva del Bayern ignoró el deseo de los aficionados y vendió al jugador al Manchester United a mediados de agosto.

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Dayot Upamecano renovó su contrato a principios de 2026

A partir de entonces, Kompany apostó casi siempre por Upamecano y Kim en el centro de la defensa. Pese a algunos errores puntuales, la pareja funcionó muy bien en líneas generales. Mientras tanto, de Ligt tropezaba en su nuevo club y pronto quedó en el punto de mira de los mordaces comentaristas de la televisión inglesa, como le ha ocurrido desde hace años a prácticamente todos los fichajes del Manchester United.

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«No se trata de que nos sintamos reafirmados. Matthijs de Ligt también era un central de primer nivel», dijo en noviembre el director deportivo Max Eberl. «Pero teníamos que tomar una decisión de algún modo. La tomamos y está funcionando». A más tardar, a partir de la siguiente temporada, la 2025/26, el cambio de planes que, al parecer, había impulsado Kompany resultó ser una decisión plenamente acertada.

Junto al recién llegado Jonathan Tah, Upamecano alcanzó una estabilidad impresionante. Eso le valió al francés, ya de 28 años, un nuevo y lucrativo contrato hasta 2030 a principios de 2026, además de una cuantiosa prima de fichaje de, supuestamente, 20 millones de euros. De Ligt, en cambio, sufrió una lesión de espalda en otoño de 2025, tras una etapa algo mejor, y quedó fuera de los terrenos de juego.

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Manchester United: ¿por qué estuvo Matthijs de Ligt tanto tiempo de baja?

Ruben Amorim, entonces entrenador del United, habló de «una pequeña molestia», pero resultó ser un grave error de valoración. Tras sufrir numerosos contratiempos, de Ligt no regresó a los entrenamientos hasta varios meses después, aunque finalmente tuvo que someterse a una operación en mayo. Con ello se perdió no solo el resto de la temporada, sino también la posibilidad de participar en el Mundial con la selección neerlandesa.

De Ligt no reapareció hasta finales de octubre, en la derrota por 1-4 ante el Como Calcio en la Liga de Campeones. Desde entonces, solo ha disputado otro breve encuentro en la máxima competición europea. Su último partido en la Premier League fue el 30 de noviembre de 2025, es decir, hace casi un año. Michael Carrick apostó casi siempre por Harry Maguire y Lisandro Martinez en el centro de la defensa. Cuando Martinez se ausentó recientemente por sanción, el lateral derecho habitual Lenny Yoro ocupó su puesto. Además, Ayden Heaven, de apenas 20 años, también tuvo minutos como central.

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Carrick fue destituido durante el parón de selecciones y sustituido por Mauricio Pochettino, lo que prolonga una curiosa racha de de Ligt . En toda su carrera profesional, nunca ha empezado dos temporadas consecutivas con el mismo entrenador. Tampoco ocurrirá la próxima temporada. Al margen de eso, por ahora ni siquiera está claro en qué club jugará entonces.

Aunque su lucrativo contrato termina en 2029, desde hace tiempo se le considera candidato a salir, incluso en invierno. «De Ligt tiene que irse», exigió hace poco, por ejemplo, Gary Neville, leyenda del club. Supuestamente, el Inter de Milán y el Besiktas de Estambul, entre otros, estudian un posible fichaje del jugador, que todavía tiene solo 27 años.