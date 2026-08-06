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Jeroen van Poppel

Traducido por

Los aficionados del Ajax ya están muy preocupados por el gran fichaje: «¿Esto es siquiera un futbolista?»

Ajax vs Shelbourne
Ajax
Shelbourne
Conference League Qualification

La preocupación por Marcos Leonardo, gran fichaje del Ajax, va en aumento entre los aficionados. La gran incorporación, que llegó procedente de Al-Hilal por algo menos de veinte millones de euros, dispuso de tres ocasiones clarísimas ante el Shelbourne FC, pero en todas remató muy desviado desde cerca, dejando una imagen especialmente desafortunada entre la afición.

Leonardo tuvo su primera ocasión después de que Jorthy Mokio lo habilitara en el minuto 65, pero su disparo tras darse la vuelta se marchó claramente fuera. Ocho minutos después, el debutante Julian Brandt lo dejó solo con una gran asistencia, tras lo cual volvió a rematar fuera desde muy cerca. También poco antes del final, Leonardo tuvo la posibilidad de volver a poner la ventaja en tres goles, pero una vez más no logró encontrar portería.

En X, muchos aficionados del Ajax se han quedado impactados por la manera en que Leonardo desaprovechó las ocasiones. “¿Leonardo es realmente futbolista?”, se pregunta en voz alta un aficionado. Otro seguidor escribe: “Creo que le han vendido al Ajax al hermano de Leonardo. Es tan impreciso; ¿este puede ser de verdad el hombre de tantos millones?”

También hubo otras reacciones muy duras. “Ese Leonardo realmente no sabe hacer absolutamente nada”, concluye un espectador, mientras que otro aficionado afirma: “Ya he visto a Leonardo fallar al menos seis ocasiones clarísimas en dos partidos oficiales. Ya parece un fichaje fallido.” Otro va aún más lejos: “Veinte millones por Leonardo, pero ni siquiera sabe disparar.”

Sobre todo preocupa a la afición el hecho de que Leonardo rematara bastante desviado varias veces desde muy cerca. “Creo que todavía lleva puestas sus cajas de zapatos, qué malo es esto”, se escucha, mientras que un aficionado bromea con que el Ajax quizá ha comprado “una réplica de Leonardo”. Otro seguidor también es demoledor: “Si me dices que esta es la primera temporada en la que Leonardo juega al fútbol, te creo al instante. De momento, realmente no sabe hacer absolutamente nada.”

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Sin embargo, en X también hay aficionados que creen que el delantero merece más tiempo. “Denle algo de crédito a Leonardo, todavía tiene que crecer dentro del equipo”, escribe un aficionado, mientras que otro subraya que uno de los balones le llegó incómodo y medio por detrás. Un seguidor también intenta mantener la paciencia: “Quiero seguir defendiendo a Leonardo, pero vamos... en algún momento tiene que empezar a marcar.”

También en los comentarios de Ajax Showtime predomina la sorpresa por la falta de acierto en la definición. “A Leonardo seguro que le falta ritmo, pero no ha golpeado bien ni un solo balón con la izquierda. ¿Cómo es posible?”, se pregunta un aficionado, mientras que otro seguidor escribe: “Golpea cada disparo completamente mal.” Un tercero lo resume con una broma dolorosa: “¿Todavía tiene garantía ese Leonardo?”

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