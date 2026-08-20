Marcos Leonardo se ganó ya este jueves por la noche, en apenas diez minutos, la ira de buena parte de la afición del Ajax. El delantero dispuso de dos ocasiones excelentes ante el FC Sion para adelantar a los de Ámsterdam, pero en ambas acciones no golpeó bien el balón.

La primera ocasión enorme llegó ya en el minuto seis. Tras varios titubeos en la defensa del FC Sion, Julian Brandt le dejó el balón en bandeja a Leonardo, pero el atacante falló por completo al rematar y dejó escapar así una oportunidad inmejorable para el 0-1.

Tres minutos después volvió a salir mal para Leonardo. El Ajax volvió a trazar una buena jugada, pero antes de que el delantero pudiera golpear el balón con fuerza se resbaló, por lo que su segundo intento apenas generó peligro. En partidos anteriores con el Ajax, a Leonardo ya le había ocurrido exactamente lo mismo en varias ocasiones.

Eso provoca de inmediato una avalancha de reacciones críticas en, por ejemplo, Ajax Showtime. «Hasta ahora yo estaba en el equipo de “dadle tiempo” con Leonardo, pero con cada acción eso se hace más difícil», escribe un aficionado, mientras otro concluye: «Se está destapando como un fichaje desastroso».

Otros aficionados también empiezan a dudar abiertamente de las cualidades de Leonardo. «Creo que nos ha llegado el Leonardo equivocado», suena con sorna, mientras otro visitante responde: «¿Qué clase de delantero hemos fichado? ¿Esto no puede ser, no?» Otro más lo resume de forma breve: «Leonardo es oficialmente un fichaje desastroso».

Las críticas se ven alimentadas en parte por la importante cantidad que el Ajax pagó este verano por Leonardo. El club de Ámsterdam incorporó en julio al brasileño de 23 años procedente del saudí Al-Hilal por un traspaso de algo menos de veinte millones de euros y le firmó por cinco años. «¿Todavía conservamos el recibo de Leo?», suelta con cinismo un aficionado, mientras otro se pregunta: «¿Lleva siquiera tacos en las botas?»

Algunos aficionados ya trazan comparaciones con anteriores fichajes decepcionantes del Ajax. «Leonardo es nuestro Iván Gabrich del 26», escribe un seguidor, a lo que otro responde de inmediato: «Exactamente en lo que estaba pensando: Gabrich». El exdelantero argentino, que llegó a Ámsterdam en 1996 y no marcó en diez partidos de liga, está considerado como uno de los mayores fichajes desastrosos de la historia del Ajax.

También se escucha con cinismo: «Vale, ahora sí que empiezo a preguntarme de verdad si Jordi no sacó a ese Leonardo de una cancha de korfbal».