Los aficionados del Ajax solo pueden sacar una conclusión: «Oficialmente, un fichaje desastroso»

Marcos Leonardo se ganó este jueves por la noche, en apenas diez minutos, la ira de gran parte de la afición del Ajax. El delantero dispuso de dos ocasiones excelentes ante el FC Sion para adelantar a los de Ámsterdam, pero en ambas acciones no golpeó bien el balón.

La primera ocasión clarísima llegó ya en el minuto seis. Tras unos errores en la defensa del FC Sion, Julian Brandt le dejó el balón en bandeja a Leonardo, pero el atacante falló por completo al rematar y dejó escapar así una oportunidad inmejorable para el 0-1.

Tres minutos después, Leonardo volvió a fallar. El Ajax armó de nuevo una buena jugada, pero antes de que el delantero pudiera golpear el balón de lleno se resbaló, por lo que su segundo intento apenas generó peligro. En partidos anteriores con el Ajax, a Leonardo ya le había ocurrido exactamente lo mismo en varias ocasiones.

Esto provocó de inmediato un aluvión de reacciones críticas en, por ejemplo, Ajax Showtime. «Hasta ahora yo estaba en el equipo de “hay que darle tiempo” con Leonardo, pero con cada acción se hace más difícil», escribe un aficionado, mientras otro concluye: «Se está destapando como un fichaje desastroso».

Otros aficionados también empiezan a dudar abiertamente de las cualidades de Leonardo. «Creo que hemos traído al Leonardo equivocado», se escucha en tono burlón, mientras otro visitante responde: «¿Qué clase de delantero hemos fichado? ¿Esto no puede ser, no?» Otro más es breve: «Leonardo es oficialmente un fichaje desastroso».

Las críticas se ven alimentadas en parte por la elevada cantidad que el Ajax pagó este verano por Leonardo. El club de Ámsterdam incorporó en julio al brasileño de 23 años procedente del Al-Hilal saudí por un traspaso de algo menos de veinte millones de euros y lo firmó por cinco años. «¿Todavía tenemos el recibo de Leo?», dice con cinismo un aficionado, mientras otro se pregunta: «¿Lleva siquiera tacos en las botas?»

Algunos aficionados ya trazan comparaciones con anteriores fichajes decepcionantes del Ajax. «Leonardo es nuestro Iván Gabrich del 26», escribe un aficionado, tras lo cual otro se muestra inmediatamente de acuerdo: «Exactamente en quien estaba pensando: Gabrich». El exdelantero argentino, que llegó a Ámsterdam en 1996 y no marcó en diez partidos de liga, es conocido como uno de los mayores fiascos en la historia del club del Ajax.

También se escucha con cinismo: «Vale, ahora sí que empiezo a preguntarme si Jordi no habrá sacado a ese Leonardo de una cancha de korfbal».