Daley Blind causó una excelente impresión en su regreso al once del Ajax. El defensa fue titular contra Olympiacos por primera vez desde su vuelta a Ámsterdam y los aficionados lo elogian en Ajax Showtime por su juego.

Formó pareja en el centro de la defensa con Aaron Bouwman y, según muchos espectadores, destacó por su tranquilidad con el balón. Su juego de pases, liderazgo y posicionamiento fueron elogiados en numerosas ocasiones.

«Blind es sencillamente el mejor, no me lo esperaba», escribe un aficionado en Ajax Showtime. Otro espectador es aún más rotundo: «¡Blind! ¡Qué soberbio juega este tipo! Lo tiene todo bajo control».

Además, su aportación se considera clave para el resto del equipo: «Estoy contento con Blind, va a ser importante esta temporada con su serenidad y sus pases», escribe un seguidor, y otro añade que demuestra «lo que significa la experiencia».

No obstante, algunos dudan de su velocidad y se preguntan cómo rendirá con espacios a su espalda: «La lentitud de Blind puede ser un problema».

A la hora de juego fue reemplazado por Ahmetcan Kaplan. Mientras Blind recibe elogios, otros compañeros son duramente criticados: Steven Berghuis, Oscar Gloukh, Owen Wijndal y Kasper Dolberg.

«Berghuis ya no da la talla», «Gloukh se queda corto. En todo», «Qué flojo es ese Dolberg» y «Wijndal es un desastre» son algunas de las reacciones más contundentes.

Mika Godts, junto a Blind, es la otra nota positiva: se le ve como el delantero más peligroso del Ajax y un seguidor asegura que «a ratos está por encima del resto». Otro añade: «Ni quiero imaginar que lo vendan».