Los aficionados del Ajax se quejan masivamente del nuevo fichaje: «¡Un chiste!»

El inminente traspaso de Ahmetcan Kaplan al NEC está causando mucha incomprensión entre la afición del Ajax, sobre todo por la cifra de 2,5 millones de euros. En Ajax Showtime los aficionados escriben que el club de Ámsterdam deja salir al defensa por una cantidad demasiado baja, especialmente porque se marcha a un club de la Eredivisie que, según ellos, se mostró mucho más duro en anteriores negociaciones con el Ajax.

«2,5 millones es simplemente una miseria. Débil, Jordi (Cruijff, ed.)», escribe un aficionado. Otro seguidor lo califica de «muy malo» y sostiene que 2,5 millones de euros «es de risa», mientras que otro más considera que el Ajax debería haber exigido al menos el doble. «A mí realmente me parecía un buen jugador en nuestro equipo. Por supuesto, ahora tiene pocas perspectivas, pero Blind también va a jugar como mucho uno o dos años más», se lee también.

En otro grupo de aficionados pesa sobre todo que Kaplan se marche precisamente al NEC. «Por 2,5 millones podías venderlo a suficientes otros clubes. Nunca le habría concedido esto al NEC después de Sano. A Ajax le piden el precio máximo, pero ellos quieren estar en primera fila por una miseria», escribe un aficionado. Otro seguidor también se muestra descontento: «Todo muy bonito, pero esto es simplemente ponerles facilidades. Al revés, esto no pasa.»

También se habla de un «precio de amigos» y de un acuerdo que beneficia sobre todo al NEC y a Kaplan. «Para el Ajax, algo menos. Si nosotros vamos a por Nejasmic, son diez millones como mínimo», escribe alguien. Otra reacción dice: «El NEC quiere estar en primera fila por una miseria en todas partes, pero a sus propios jugadores hay que venderlos siempre al precio máximo.» Por eso, varios aficionados esperan que el Ajax pueda contar con esa misma predisposición en futuras negociaciones con el NEC.

Al mismo tiempo, también se escucha cierta comprensión por la decisión de vender ahora a Kaplan. Un aficionado reconoce que 2,5 millones de euros no es la cantidad deseada, pero señala las circunstancias. «Está lesionado otra vez, tiene un amplio historial de lesiones y le quedan diez meses de contrato. Creo que no se podía sacar mucho más. Además, liberas masa salarial.» Según De Telegraaf , el Ajax se ahorra 1,3 millones de euros del salario de Kaplan gracias al traspaso.

Este último argumento se repite con una frecuencia llamativa. «Nunca juega, no ha rendido nada, está lesionado, cobra 1,3 millones de euros de salario y solo le queda un año de contrato. Es una operación fantástica», escribe un aficionado.

«El problema está más bien en que en su momento fue fichado por un precio ridículo y recibió un salario desorbitado. Simplemente hay que despedirse y hacer espacio.» Otros aficionados también sospechan que Jordi Cruijff quiere sobre todo crear margen en la escala salarial.