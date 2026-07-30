Oscar Gloukh está siendo duramente criticado durante la primera parte del Ajax contra el FK Vojvodina por los aficionados en Ajax Showtime. Según muchos hinchas, el centrocampista está jugando con demasiada imprecisión, opta demasiado a menudo por la solución más complicada y vuelve a no dejar una impresión convincente en el equipo de Ámsterdam.

El Ajax tuvo prácticamente el control durante toda la primera parte y generó grandes ocasiones por medio, entre otros, de Kasper Dolberg, Davy Klaassen y Mika Godts. Godts incluso estrelló un precioso globo en el larguero, tras lo cual el Vojvodina golpeó en su primera gran ocasión por medio de Crnomarkovic a la salida de un córner: 0-1. Sin embargo, la ventaja serbia no duró mucho, porque en el tiempo añadido de la primera mitad Klaassen cabeceó el 1-1 después de que Youri Regeer prolongara el balón de cabeza hacia el segundo palo. Ese también fue el resultado al descanso.

Entre los aficionados del Ajax reina el descontento. Gloukh es, sobre todo, quien recibe las críticas más duras en las reacciones. «Gloukh de verdad no va a funcionar en el Ajax. Simplemente no encaja», escribe un aficionado en Ajax Showtime, mientras otro afirma: «Velocidad de ejecución e inteligencia de juego: 0».

También se critica su pase y su control del balón. «El pase de Gloukh a veces es realmente impactante», se lee, mientras otro aficionado le reprocha volver a hacer «ese regatito de más». Su primer control y sus decisiones con el balón también están a menudo en el punto de mira.

Una parte de la afición incluso va un paso más allá y pide abiertamente la salida del israelí. «De verdad tienes que intentar vender a Gloukh», escribe un aficionado, mientras otros reaccionan con «¡Hay que dar salida a Gloukh!», «No soy fan de Gloukh, que lo pongan a la venta» y «Después de esta noche, Oscar está al frente del escaparate de Jordi con un gran lazo a su alrededor».

Dolberg comparte parte del mal momento tras desperdiciar varias ocasiones. «Madre mía, Dolberg, ¿cuántas oportunidades necesitas?», se pregunta un aficionado, mientras otro sentencia con dureza: «Dolberg ya está acabado en nuestro equipo».

En cambio, las reacciones sobre Daley Blind son casi exclusivamente positivas. El veterano es elogiado por su colocación y sus cualidades en la salida de balón: «Blind es realmente muy inteligente a nivel posicional» y «Qué alivio en la construcción», escriben dos aficionados.

Rosa también puede contar con mucho reconocimiento por parte de la afición. Su precisión en el pase y sus impulsos ofensivos llaman la atención, como reflejan comentarios como «¡Rosa mete unos balones jodidamente tensos cada vez, top!» y «Rosa incluso ha encontrado hoy su Dani Alves interior».

Para Youri Regeer, el ambiente es considerablemente menos positivo. Al centrocampista se le considera invisible y ralentizador: «¿Regeer también está jugando?» y «Le quita todo el ritmo, ofrece poco en la salida de balón y siempre juega en horizontal», rezan dos reacciones muy elocuentes.