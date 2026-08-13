El Ajax se enfrenta este jueves por la noche al Shelbourne FC y ya muy pronto en el partido varios aficionados del conjunto de Ámsterdam se hicieron notar en X. Les molestó la camiseta del portero del Shelbourne, Eddie Beach, ya que se parece muchísimo a la equipación del Ajax.

El Ajax disputa el duelo en Dublín con su tercera equipación, de color azul claro. Beach, el portero del Shelbourne, viste de verde menta. Esos dos colores se parecen bastante, según señalan los aficionados del Ajax.

«Qué práctico: la equipación del portero del equipo local y la segunda equipación del Ajax», escribe alguien en X. «¿Por qué juega el portero del Shelbourne con los colores de la equipación del Ajax?», se pregunta otro.

Otro usuario tuitea: «Qué práctico tener al portero de azul cuando tu rival también va de azul».

Ajax y Shelbourne comenzaron el partido a las 20:45, en Dublín. El encuentro de ida terminó la semana pasada con 3-1 a favor del conjunto de Ámsterdam.

El ganador de la eliminatoria se clasificará para el play-off de la Conference League. Se disputará el próximo jueves y el jueves siguiente.

El rival en ese play-off será el ganador de la eliminatoria entre FC Sion y FC Noah. Esos clubes también juegan este jueves por la noche. El partido de ida terminó la semana pasada con 2-2.