Los aficionados del Ajax, preocupados por la ausencia de Mokio en la lista de inscritos para la Conference League: así está la situación

Jorthy Mokio no aparece en la web de la UEFA en la que se ha publicado la lista de jugadores del Ajax para la fase de liga de la Conference League. El centrocampista figuraba originalmente en la lista A, pero, según se informa, es un jugador para la lista B, tal y como ha quedado claro este viernes.

Un jugador que haya nacido antes de una determinada fecha y lleve al menos dos años vinculado a un club puede ser incluido en la lista B. En muchos casos, los futbolistas de cantera son colocados en la lista de reserva para dejar así espacio a posibles nuevos jugadores en la lista A.

Mokio, nacido el 29 de febrero de 2008 en Genk, todavía no figura en la lista B, pero el Ajax aún puede incluirlo en ella en las próximas semanas.

El centrocampista belga está vinculado al club de Ámsterdam desde mediados de 2024 y solo este verano puede ser trasladado de la lista A a la B, dado que ahora cumple dos años en el Ajax.

La lista B está destinada principalmente a jugadores de la cantera. En ella figuran futbolistas nacidos en o después de 2005 y que llevan al menos dos años vinculados a un club. El Ajax puede presentar la lista B un día antes del partido a domicilio ante el Hajduk Split del 15 de octubre, el encuentro inaugural en la Conference League. Según la UEFA, los clubes pueden añadir un número ilimitado de jugadores a la lista B.

En la lista A pueden inscribirse como máximo 25 jugadores. Esta lista podía presentarse ante la UEFA hasta el miércoles 2 de septiembre a las 23:59. Esta lista debe incluir al menos a ocho llamados 'locally trained players', jugadores que entre los 15 y los 21 años hayan estado bajo contrato con el Ajax durante al menos tres temporadas.

Los fichajes Thilo Kehrer, Viktor Tsygankov, Diego Pugno y Simon Adingra figuran en la lista A. Por tanto, estos jugadores están habilitados para disputar los partidos del Ajax en la Conference League.

Lista de jugadores del Ajax para la fase de liga de la Conference League (los jugadores con un * están en la lista B)

Portería: Marc-André ter Stegen, Joeri Heerkens, Maarten Paes, Paul Reverson*, Aymean El Hani*

Defensa: Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Baas, Daley Blind, Jofre Torrents, Aaron Bouwman, Dies Janse, Abdoulaye Camara, Jinairo Johnson*, Luca Messori*

Centrocampo: Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jano Monserrate, Rayane Bounida, Mark Verkuijl, Mylo van der Lans, Tijn Peters, Damian van der Vaart, Avery Appiah, Mohamed Abdalla*, Abdellah Ouazane*

Delantera: Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov, Oliver Edvardsen, Steven Berghuis, Marcos Leonardo, Diego Pugno, Emre Ünüvar, Pharell Nash, Tolu Arokodare.