Kasper Dolberg está siendo duramente señalado por la afición del Ajax durante el Ajax - Shelbourne FC. El delantero danés dejó una impresión invisible en la primera parte del partido de la ronda previa de la Conference League y está recibiendo una avalancha de críticas en Ajax Showtime y en X.

El Ajax se marchó al vestuario el jueves por la noche con una ventaja de 2-0. Mika Godts abrió el marcador a los seis minutos desde el punto de penalti, después de que él mismo fuera derribado, y luego Owen Wijndal controló en el minuto 22 un magnífico pase largo de Steven Berghuis y, ya en caída, marcó con la derecha.

A pesar del claro dominio y del cómodo resultado parcial, muchos aficionados estaban centrados sobre todo en la actuación de Dolberg. «Estoy tan cansado de Dolberg», escribe un visitante de Ajax Showtime, mientras otro aficionado se pregunta en voz alta: «¿Estamos jugando sin Dolberg?»

También en X las reacciones son apenas más suaves. «Dolberg simplemente debería rescindir su contrato. Es triste cómo está ahí plantado», se lee, mientras otro seguidor escribe: «Dolberg simplemente no da para más». Un tercer aficionado afirma que todavía no le ha visto jugar «ni un partido decente» durante la pretemporada.

Algunos aficionados señalaron sobre todo la falta de confianza del danés. «Un delantero sin goles, sin confianza y que sabe que sus sustitutos ya están en el banquillo. Vuelve a jugar fatal», decía una dura reacción. Otro, en cambio, sentía lástima: «Simplemente el balón no quiere entrarle de verdad».

Con Godts, en cambio, el ambiente era completamente distinto. El extremo belga provocó el penalti, lo transformó él mismo y más tarde también generó una gran ocasión para Oscar Gloukh. «Godts es una auténtica locura. Si se va, de verdad estarás renunciando a tus ambiciones esta temporada», escribe un aficionado, mientras otro lo deja claro: «¡A Godts no hay que venderlo al PSG!»

Daley Blind también causó una gran impresión en la primera parte con sus pases y recibe elogios como «El pase de Blind está realmente a otro nivel» y «Qué pase mundial de Blind».

Gloukh, en cambio, está siendo duramente criticado tras una ocasión fallada a pase de Godts: «Esa tiene que entrar, Oscar» y «Gloukh, otra vez flojo como en los viejos tiempos», mientras que Youri Regeer recibe críticas por su juego conservador: «Todo hacia atrás y en horizontal. Por favor, un verdadero seis, un acelerador del juego en lugar de un jugador de tocar en horizontal y hacia atrás».