Los aficionados del Ajax no están contentos con el nuevo fichaje: «¡Un chiste!»

El inminente traspaso de Ahmetcan Kaplan al NEC está generando mucha incomprensión entre la afición del Ajax, sobre todo por la cantidad de 2,5 millones de euros. En Ajax Showtime los aficionados escriben que el club de Ámsterdam deja salir al defensa por una cifra demasiado baja, especialmente porque se marcha a un club de la Eredivisie que, según ellos, se mostró mucho más duro en anteriores negociaciones con el Ajax.

«2,5 millones no deja de ser una miseria. Flojo, Jordi (Cruijff, red.)», escribe un aficionado. Otro seguidor lo califica de «muy malo» y sostiene que 2,5 millones de euros «son de risa», mientras que otro más considera que el Ajax debería haber exigido como mínimo el doble. «A mí realmente me parecía un buen jugador en nuestro equipo. Está claro que ahora tiene poca perspectiva, pero Blind también va a jugar como mucho uno o dos años más», se lee también.

En otro grupo de aficionados pesa sobre todo el hecho de que Kaplan se marche precisamente al NEC. «Por 2,5 millones podías venderlo a bastantes otros clubes. Después de lo de Sano, yo nunca se lo habría concedido al NEC. A Ajax le piden el precio máximo, pero ellos quieren estar en primera fila por una miseria», escribe un seguidor. Otro aficionado también se muestra descontento: «Todo muy bonito, pero esto simplemente es hacerles un favor. Al revés esto no pasa.»

También se habla de un «precio de amigos» y de una operación que sobre todo favorece al NEC y a Kaplan. «Para el Ajax, algo menos. Si nosotros vamos a por Nejasmic, son diez millones como mínimo», escribe alguien. Otra reacción dice: «El NEC quiere estar en todas partes en primera fila por una miseria, pero a sus propios jugadores hay que venderlos todos por el precio máximo». Por eso, varios aficionados esperan que el Ajax pueda contar con la misma predisposición en futuras negociaciones con el NEC.

Al mismo tiempo, también hay cierta comprensión por la decisión de vender ahora a Kaplan. Un aficionado reconoce que 2,5 millones de euros no es la cantidad deseada, pero apunta a las circunstancias. «Está lesionado otra vez, tiene un amplio historial de lesiones y le quedan diez meses de contrato. Creo que no se podía sacar mucho más. Además, liberas espacio salarial». Según De Telegraaf , el Ajax se ahorra 1,3 millones de euros del salario de Kaplan con el traspaso.

Ese último argumento aparece con una frecuencia llamativa. «Nunca juega, no ha rendido, está lesionado, cobra 1,3 millones de euros de salario y solo le queda un año de contrato. Es una operación excelente», escribe un aficionado.

«El problema está más en el hecho de que en su momento fue fichado por un precio ridículo y recibió un salario desorbitado. Simplemente hay que despedirse y hacer sitio.» Otros aficionados también sospechan que Jordi Cruijff quiere sobre todo crear espacio en la masa salarial.