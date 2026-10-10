Los aficionados del Ajax honran al agradecido Dusan Tadic con una preciosa pancarta en el Johan Cruyff ArenA

Dusan Tadic recibió este sábado una cálida bienvenida en su regreso al Johan Cruijff ArenA. El delantero del NEC se enfrenta este sábado por la noche a su ‘mujer’.

Cuando los jugadores del NEC saltaron al campo para el calentamiento, se desplegó una pancarta en el lateral largo. En la pancarta se lee: 'Once Our Captain, Always One Of Us.'

Tadic fue coreado y respondió con aplausos a los aficionados. Además, el serbio se tomó algo de tiempo para posar en fotos con varios de ellos.

Tadic confirmó este viernes cuánto significa el Ajax para él. "Si marco para el NEC contra el Ajax, será el gol más sadista de mi carrera", contó a NU.nl.

No descarta en absoluto un regreso a Ámsterdam: "¿Ajax mi exmujer? No, Ajax sigue siendo mi mujer. Esta temporada aún era demasiado pronto, pero algún día quiero volver al Ajax, como entrenador".

Tadic llegó al Ajax en el verano de 2018 procedente del Southampton y acabaría convirtiéndose en un icono en Ámsterdam. El serbio, ahora de 37 años, disputó 241 partidos con el Ajax y firmó 105 goles y 112 asistencias.

Con el Ajax, Tadic ganó tres veces la liga, dos Copas de los Países Bajos y una Supercopa de los Países Bajos. Además, fue el máximo goleador de la Eredivisie en la temporada 2018/19 con 28 goles y alcanzó con el Ajax las semifinales de la Champions League en la temporada 2018/19.



