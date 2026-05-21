Los aficionados del Ajax están furiosos y exigen la salida de uno de sus propios jugadores: «¡Saboteador!»

El Ajax se fue al descanso 1-0 ante el FC Groningen en la semifinal de los play-offs europeos. Los de Ámsterdam dominaron la primera parte y Davy Klaassen marcó el merecido gol. Pero la afición habla sobre todo de Wout Weghorst. El delantero falló varias ocasiones claras y recibe críticas de la afición.

El equipo de García firmó quizás su mejor mitad en semanas: más fluido que ante Utrecht y Heerenveen, generó ocasiones y vio anular dos goles, uno a Godts y otro a Weghorst por fuera de juego. Al final, la ventaja llegó gracias a Klaassen.

Aun así, Weghorst se marchó al vestuario con un regusto amargo: a los 27 minutos, Godts lo dejó solo ante la portería, pero esperó demasiado y su remate fue bloqueado. Justo antes del descanso recibió otro pase de oro de Gaaei, pero, solo ante Vaessen, volvió a disparar directamente al portero.

En ESPN también se criticó su actuación: el analista Marciano Vink reconoció algún buen movimiento en la transición, pero no quedó impresionado. «En un par de ocasiones tuvo un buen rebote en la transición y se movió bien, pero este tipo de momentos... Eres delantero y eso se espera de ti. En el área hay que actuar rápido y estas ocasiones hay que meterlas».

Vink critica el bajo rendimiento de Weghorst: «Solo lleva ocho goles. A veces tarda demasiado y le falta ingenio. Sabes que Vaessen sale rápido y reduce el ángulo, así que hay que levantar el balón o rematar a media altura con el interior».

En Ajax Showtime la polémica también estalla: «Weghorst es el verdadero saboteador», escribe un seguidor. Otro añade: «Dejadlo en el vestuario y, con suerte, se irá pronto de Ámsterdam. ¡Qué drama!».

Otros hinchas tampoco perdonan al delantero: «Hay que cambiarlo ya, ¡esto es inaceptable!», «Basta de Weghorst, juega muy mal» y «Es simplemente vergonzoso».

Otro resume la frustración con un apodo elocuente: «Sí, Wout Wegkans otra vez».

«Con Dolberg ya iríamos 3-0», afirma un seguidor. «Este es otro partido para él», opina otro. Dirk concluye: «Que entre Dolberg y juguemos con once».