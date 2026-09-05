Aunque el Ajax - PSV está siendo un duelo muy igualado en la primera parte, los aficionados del conjunto de Ámsterdam están de todo menos satisfechos. Principalmente Oscar Gloukh está provocando mucha irritación entre los hinchas ajacied.

El israelí volvió a tener la oportunidad de mostrarse desde el inicio en el extremo izquierdo en este gran partido, pero hasta ahora está dejando una impresión más bien desafortunada. Sus disparos fueron bloqueados y también en defensa Gloukh está cometiendo errores.

La frustración alcanzó su punto álgido cuando Gloukh decidió en el minuto 27 dejar marcharse así como así a Sergiño Dest, su marcador directo. Eso permitió que Guus Til se plantara en una buena posición ante la portería, aunque su remate finalmente se fue alto.

«Ahora Gloukh básicamente simplemente se rinde y hace gestos a sus compañeros: “Sí, ya no llego. Vosotros tenéis que solucionarlo”», observa también el comentarista de ESPN Vincent Schildkamp. «Gloukh simplemente no tiene pulmones para seguirle el ritmo a Dest durante toda la noche.»

Que Gloukh aparentemente no pueda seguirle el ritmo en lo físico no es algo que preocupe a los aficionados del Ajax. «Cambiad ya a Gloukh», es una reacción muy repetida. «Esto es realmente escandaloso», se oye. «Gloukh es uno de los peores jugadores que he visto en el Ajax.»

El clamor por Abdellah Ouazane, el talento de diecisiete años que ha dejado una excelente impresión en las últimas semanas, suena de forma masiva. «¿Por qué no juega Ouazane? Es cinco veces más jugador que Gloukh», escribe alguien. «Que Gloukh se vaya rapidito a la ducha y que entre Ouazane», dice otro.