Daley Blind causó una excelente impresión en su regreso al once del Ajax. El defensa fue titular contra Olympiacos por primera vez desde su vuelta a Ámsterdam y ya recibe elogios de los aficionados en Ajax Showtime.

Formó pareja en el centro de la defensa con Aaron Bouwman y, según muchos espectadores, destacó por su tranquilidad con el balón, su juego de pases, su liderazgo y su posicionamiento.

«Blind es sencillamente el mejor, no me lo esperaba», escribe un aficionado en Ajax Showtime. Otro añade: «¡Blind! ¡Qué soberbio juega este tío! Lo tiene todo bajo control».

Además, su aportación se considera clave para el resto del equipo: «Estoy contento con Blind, va a ser importante esta temporada con su serenidad y sus pases», escribe un seguidor, y otro añade que demuestra «lo que significa la experiencia».

No obstante, algunos dudan de su velocidad y se preguntan cómo rendirá con espacios a su espalda: «Su lentitud puede ser un problema».

A la hora de juego fue reemplazado por Ahmetcan Kaplan. Mientras Blind recibe elogios, otros compañeros son duramente criticados: Steven Berghuis, Oscar Gloukh, Owen Wijndal y Kasper Dolberg.

«Berghuis ya no da la talla», «Gloukh se queda corto en todo», «Qué flojo Dolberg» y «Wijndal es un desastre» son las críticas más duras.

Mika Godts, junto con Blind, es la otra nota positiva: se le ve como el delantero más peligroso del Ajax y un aficionado concluye: «A ratos, sobresale sobre el resto». Otro añade: «Ni se te ocurra pensar que vayan a vender a Godts».