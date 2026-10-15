Viktor Tsygankov recibe duras críticas de los aficionados del Ajax este jueves por la noche. El extremo derecho ucraniano apenas destaca en el duelo de la Conference League contra el Hajduk Split, en el que el conjunto de Ámsterdam pierde por 1-0 al descanso. En Ajax Showtime y Voetbalzone cargan contra el atacante y varios aficionados ya lo califican de fichaje fallido.

Al Ajax le está costando mucho en Croacia y apenas consigue generar peligro. Tolu Arokodare tuvo una ocasión excelente a los ocho minutos, pero tardó demasiado en actuar. A los 37 minutos, todo se torció cuando Jofre Torrents perdió el balón, Davy Klaassen no pudo intervenir y Abdulia Sanyang adelantó al equipo local con un disparo fuerte y raso: 1-0.

Al Ajax no le sale nada. Tsygankov es el principal blanco de las críticas de la afición, que se pregunta qué aporta realmente el ucraniano al equipo de Míchel Sánchez. «Tsygankov me parece otro fichaje fallido. Un jugador que no está en absoluto a la altura del Ajax. Y sí, ya puedo verlo», escribe Rob en Ajax Showtime. Grouster llega a una conclusión similar: «Me atrevo a incluir a Tsygankov entre los fichajes fallidos».

Otros visitantes de Ajax Showtime también tienen ya una opinión formada sobre el extremo derecho. «Puede que, según Míchel, Bounida no sea extremo derecho, pero es casi imposible que lo haga peor que Tsygankov», sostiene uno. Otro también pide una alternativa para la banda derecha: «Nos pasamos todo el día hablando de Leonardo, pero, eh..., ¿y Tsygankov? Que pongan a Ouazane o, si hace falta, a Edvardsen por la derecha. Vaya decepción».

Rob va un paso más allá y compara al atacante con un exjugador del Ajax: «Me recuerda a una mala versión de Rommedahl».

En Voetbalzone hay al menos la misma incomprensión ante la actuación de Tsygankov. «¿De dónde demonios han sacado a ese extremo derecho? Parece que hoy pisa un campo de fútbol por primera vez», se lamenta JackCharlton. Otro es igual de demoledor: «Tsygankov no es un jugador para el Ajax, ¿no? ¡Un caballo de carreras sin pulir!».

La decepción es tan grande que algunos aficionados incluso empiezan a echar de menos a Steven Berghuis, ausente en Croacia por problemas físicos. «Cuando veo jugar a Tsygankov, casi echo de menos a Berghuis», escribe uno en VZ.