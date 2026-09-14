Joeri Heerkens volvió a cometer un doloroso error este lunes por la noche con el Jong Ajax. El guardameta quedó especialmente señalado en el gol inicial del Jong FC Utrecht y está recibiendo una avalancha de críticas en las redes sociales.

Al minuto 12, Wessel Kooy peinó de cabeza un lanzamiento de falta hacia la portería de Ámsterdam. Heerkens parecía poder detener el balón con facilidad, pero finalmente se le escurrió de las manos y acabó traspasando la línea de gol: 1-0.





El nuevo error de Heerkens, que el mes pasado también ya cometió otro fallo, provocó muchísimo revuelo entre los aficionados del Ajax. «Otro error garrafal. Y sigue siendo titular», se lee en X, mientras que otro aficionado saca una dolorosa conclusión: «No veo aquí a un futuro portero del primer equipo del Ajax».

También en Ajax Showtime las reacciones son despiadadas. «Será mejor que devuelvan a Heerkens. No vale nada y no llegará a nada», escribe un aficionado, mientras otro se pregunta: «¿Cuántas veces más puede seguir fallando?». Otro hincha también es claro: «¿Por qué ese tipo sigue siendo titular?»

El descontento se ve reforzado porque Heerkens también ya cometió varios errores llamativos anteriormente esta temporada. A comienzos de agosto, se tragó por completo un disparo de Martin Vetkal con el Jong Ajax ante el FC Dordrecht, apenas seis días después de que, con el primer equipo ante el FC Volendam, viera cómo un pase atrás de Youri Baas acababa en la portería tras golpear en su propio cuerpo.

El Ajax fichó al guardameta de veinte años procedente del Sparta Praga con grandes expectativas por un máximo de 3,5 millones de euros. «Onana también cometía errores en el filial, pero ahí sí se le veía de verdad la calidad. Yo simplemente no se la veo a Heerkens», reza una de las reacciones más elocuentes en Ajax Showtime.







