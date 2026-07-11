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BerghuisAjax TV
Bart DHanis

Traducido por

Los aficionados del Ajax critican a Steven Berghuis por una acción insólita durante el partido contra el Larnaca

Ajax

Steven Berghuis dio mucho que hablar tras cometer el viernes, en el amistoso contra el AEK Larnaca (1-0), una falta muy fea que sorprendió hasta al comentarista del canal del Ajax.

Aun así, el Ajax venció 1-0 al Larnaca chipriota.

El único gol lo marcó en el 84 el suplente Abdellah Ouazzane, que disparó desde un ángulo difícil por debajo del portero.

Tras el partido, sin embargo, la red habló más de Berghuis. El capitán se pasó de la raya en la primera parte con una entrada muy dura.

Perdió el balón en el borde del área y derribó al rival con una entrada muy dura. «¡Ay, Berghuis! ¡Cuidado, tío!», exclamó el comentarista de Ajax TV.

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En X, el vídeo de la entrada ya tiene 100 000 reproducciones y los usuarios lo califican de “loco”, “vergonzoso” e “idiota”.



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