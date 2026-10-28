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imago-sport-1085141695.jpgANP
Bart DHanis
Traducido por

Los aficionados de un club de la Eredivisie claman en masa por la marcha del entrenador: «¡Lárgate!»

Telstar vs Almere City FC
Telstar
Almere City FC
KNVB Cup

Los aficionados del Telstar están descontentos con el entrenador Henk Brugge. Los seguidores del club de Velsen-Zuid no quedaron satisfechos con el juego de su equipo en la Copa de los Países Bajos Eurojackpot.

El martes por la noche, el Telstar quedó eliminado de la copa nacional. Los visitantes de Almere se impusieron a domicilio por 0-2.

Al Telstar tampoco le van demasiado bien las cosas en la VriendenLoterij Eredivisie. El club ha sumado seis puntos en diez partidos y ocupa el decimosexto puesto, con los mismos puntos que el ADO Den Haag, decimoséptimo.

Durante el partido entre el Telstar y el Almere City se oyó claramente a los aficionados locales corear «Henkie, lárgate». Brugge entrena a los Leones Blancos desde este verano.

En declaraciones a ESPN, el exentrenador asistente del SC Heerenveen se mostró tranquilo ante los cánticos. «Te afecta. Los aficionados están emocionados, pero esto tengo que aceptarlo. Dejaré que pase y hablaré de ello con los chicos en el vestuario».

«Hay que pasar página y volver a centrarse en el domingo», concluyó. El próximo domingo, el Telstar recibirá al FC Utrecht, dirigido por Anthony Correia, exentrenador del Telstar.

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