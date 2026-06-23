Los aficionados croatas dijeron una palabra que resume a la perfección lo que Luka Modrić significa para ellos

Hay futbolistas que ganan trofeos. Otros ganan premios. Pero solo uno, cada generación, conquista el corazón de una nación. Para Croacia, ese hombre es Luka Modric, y su pueblo quiere que el mundo lo sepa.

Cuando la FanZone de GOAL preguntó a los aficionados croatas qué representa su legendario capitán antes de lo que podría ser su último Mundial, las respuestas fueron inmediatas: sinceras, emotivas y espontáneas.

«En Croacia es como un dios», afirmó uno sin rodeos.

Otro seguidor fue directo al valorar su legado: «Siento que, a estas alturas, es una especie de héroe nacional. De verdad».

Una nación habla. En su totalidad.

Los elogios llegaban de todas partes y coincidían en un punto.

«Gracias por levantar el ánimo de nuestro país todos estos años y por hacernos sentir orgullosos de él», añadió otro con emoción.

A partir de ahí, los elogios no hicieron más que multiplicarse.

«Modric, eres un genio. Un genio del fútbol», afirmó un aficionado, como si la palabra “genio” necesitara refuerzo al aplicarse al cinco veces ganador de la Liga de Campeones.

De forma sencilla y hermosa, al preguntarle qué significa Modric para el pueblo croata, un aficionado respondió con una sola palabra:

«Todo».

¿Será este su último baile?

Modric cumplió 40 años en septiembre de 2024 y ha reconocido que este Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, podría ser su despedida de la máxima escena del fútbol. La idea de «El último baile» ha seguido a Croacia durante todo el torneo y la afición la ha entendido a la perfección.

«El último baile», comentó un seguidor, y asintió. «Por eso vamos a la final».

Pero no todos aceptan que sea el fin.

«Nos vemos dentro de cuatro años», retó otro con una sonrisa. «Podéis jugar una más».

Con Luka Modrić, descartar opciones parece descortés.

Porque Modrić es diferente

La pasión que se respira no es solo fruto de la fiebre del Mundial; se ha forjado a lo largo de décadas.

Modrić llevó a Croacia a la final del Mundial de 2018 —su mayor logro— y ganó el Balón de Oro, rompiendo un dominio de 11 años de Messi y Cristiano. Luego, a sus 37 años, condujo a su selección a las semifinales de Catar 2022, demostrando que su genio no tiene fecha de caducidad.

Para una nación de menos de cuatro millones de habitantes, Modric ha logrado algo que las cifras no reflejan por completo: hizo que Croacia se sintiera enorme.

«Que Dios te bendiga», le dijo un aficionado, en la despedida más elocuente. «Eres nuestro héroe».

Ya sea este su último baile o no, Croacia nunca dejará de bailar gracias a él.