El Ajax se clasificó el jueves por la noche de forma convincente para la tercera ronda previa de la Conference League gracias a una victoria por 4-1 sobre el FK Vojvodina, en la que Oscar Gloukh fue el gran protagonista con un hat-trick perfecto. Después llegó una primera rueda de prensa bastante trabada del entrenador Míchel en el Johan Cruijff ArenA, en la que sobre todo llamó la atención la difícil traducción de la intérprete presente. Los espectadores se quejan masivamente de la mujer en X.

Míchel abrió la rueda de prensa en español, porque todavía no se siente lo suficientemente cómodo como para hablar inglés de forma extensa. La traducción de la intérprete al neerlandés fue después especialmente trabada, tras lo cual el español optó finalmente por responder él mismo en inglés a parte de las preguntas. También eso resultó visiblemente complicado.

Sobre todo en las redes sociales, la rueda de prensa provocó muchas reacciones. En X, muchos espectadores expresaron su frustración por la traducción, y varios usuarios consideraron que la intérprete no tenía suficiente conocimiento de fútbol para trasladar bien las explicaciones de Míchel.

"Habría sido mejor usar como traductor a Sam van Royen (presentador de Ziggo Sport, red.). A la intérprete le cuesta traducir explicaciones tácticas", escribe un aficionado. Otro espectador es al menos igual de crítico: "A esta intérprete la próxima vez la pueden dejar en casa. Está claro que no entiende de fútbol".

"Me parece bastante útil que el Ajax use durante una rueda de prensa a una intérprete que entienda el juego. Esto de verdad no puede ser", dice una reacción muy compartida. Otro aficionado escribe: "Una intérprete terriblemente mala en el Ajax. Si vas a traducir, asegúrate de conocer al menos los términos futbolísticos y las posiciones".

Algunos espectadores sí pudieron verle el lado humorístico. "Tengo una sensación muy incómoda en el estómago con esta rueda de prensa", escribe alguien con emojis de risa, mientras que otro comenta con cinismo: "La rueda de prensa va muy fluida". Otro aficionado del Ajax lo resume de forma breve: "Una intérprete que no entiende nada de fútbol... Bien hecho, Ajax".

Las críticas siguieron acumulándose a gran velocidad. "Qué intérprete tan rematadamente mala durante la rueda de prensa de Míchel", escribe un aficionado, mientras que otro se pregunta en voz alta: "¿Esta intérprete realmente domina el español?" También se oye la petición de actuar rápido: "Yo sustituiría muy rápido a esa intérprete. Está claro que entiende poco de fútbol y además traduce realmente mal".