Los 10 momentos del Barcelona en 2018

El club azulgrana cierra el año en el que recuperó el título de Liga y vio marcharse a Iniesta y a Messi heredar su brazalete de capitán.

EDITORIAL

2018 ha sido el primer año completo que el Barcelona ha vivido sin Neymar Da Silva y mal no le ha ido. Ha cantado el doblete y a pesar de la tristeza que rodeó el adiós de Andrés Iniesta la afición del Camp Nou ve cómo Leo Messi sigue creciendo cada día que pasa, ya consagrado como primer capitán del equipo. El rosarino es el gran argumento del Barcelona para todo pero a lo largo de este año que acaba se han producido momentos, no necesariamente positivos, que quedarán para siempre en la historia del club.

Las renovaciones de Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets aseguran la continuidad del modelo a la espera de que los jóvenes se consoliden. El barcelonés firmó a finales de enero, el reusense lo hizo en febrero y finalmente el sabadellense plasmó su ampliación de contrato en verano. Los dos primeros firmaron hasta 2022 mientras que el centrocampista amplió su vínculo en azulgrana hasta 2023.

El doblete de Ernesto Valverde al frente del Barcelona en su primera temporada fue el mejor bálsamo tras el plantón de Neymar Da Silva a falta de pocos días para arrancar la campaña. El equipo apenas perdió un solo partido, a domicilio del Levante, en todo el campeonato, demostrando una solidez defensiva como hacía años que no sucedía. En la Copa del Rey, los hombres del 'txingurri' marcharon con paso firme hasta la final en la que aplastaron al Sevilla y se hicieron con un valioso doblete que suavizó el chasco de la eliminación en los cuartos de final de la Champions League a domicilio de la Roma.

Las ventas de Yerry Mina y Paulinho Bezerra fueron un éxito financiero. El colombiano llegó en enero previo pago de 11 millones de euros y se marchó en agosto con destino al Everton por 19 millones más, reportando un beneficio que prácticamente duplicaba la inversión realizada ocho meses antes. A su vez, el regreso del brasileño al Guangzhou Evergrande por diez millones más de lo que costó su llegada confirmó que este año el Barcelona sí supo rentabilizar las ventas en el mercado.

Las lágrimas de Andrés Iniesta en su despedida tras dieciséis temporadas como miembro del primer equipo y desde 2015 como primer capitán del equipo. Los actos se alargaron durante semanas después de que el manchego desvelara a finales de abril que abandonaría el Camp Nou a final de temporada. Su salida dejó un sabor agridulce porque es una persona que encarna como muy pocos los valores del club y de la Masía en la que creció hasta convertirse en la leyenda que es actualmente, alguien irrepetible por su calidad en el terreno de juego y su sencillez fuera de él. Decirle adiós, o hasta la próxima, más bien, no fue fácil. El barcelonismo jamás le olvidará.

Messi pasa a ser el capitán del equipo por derecho propio tras las salidas de Carles Puyol, Xavi Hernàndez e Iniesta. Actualmente es el jugador con más temporadas en el primer equipo y ha demostrado que la responsabilidad en azulgrana no le viene grande. Asume sus tareas de hablar con la prensa con una frecuencia mucho más habitual a que cuando debía hacerlo Iniesta y en el campo sigue respondiendo como lo que es, el mejor y más decisivo jugador del planeta.

La proyección de Arthur Melo fue la gran sensación de la gira del verano en Estados Unidos. El cuadro azulgrana viajó sin ningún mundialista y, por lo tanto, sin ninguno de sus grandes cracks. En este contexto el brasileño no tardó en destacar para luego, ya con la temporada empezada, irse metiendo en el once hasta culminar en el magnífico partido que el Barcelona disputó en Wembley a domicilio del Tottenham Hotspur. Desde entonces Arthur se ha consagrado como titular y gran responsable de la fluidez ofensiva y la creación en la zona media.

A pesar de que el equipo anda a trancas y barrancas en lo defensivo fue capaz de endosarle otra manita al Real Madrid, rival al que Messi ya había vapuleado la temporada pasada en el Santiago Bernabéu. Esta vez fue el público del Camp Nou el que pudo disfrutar de un 5 a 1 ante el eterno rival a pesar de no poder contar con el rosarino por lesión. Un hat-trick de Luis Suárez, un gol de Philippe Coutinho y el estreno de Arturo Vidal con la casaca barcelonista fueron demasiado para los hombres que por aquel entonces entrenaba Julen Lopetegui.

La Masía vuelve a producir talento para el primer equipo. Por un lado, la recuperación de Carles Aleñá es total y ello supone una magnífica noticia para el club y para el propio jugador, actualmente el futbolista más preparado de todo el fútbol formativo para dar el salto al primer equipo. Tras empezar la temporada con el filial para recuperar el tono físico después de superar una grave lesión no tardó en ganarse la oportunidad con Valverde, marcando goles y aportando carácter, calidad y visión marca de la casa al juego azulgrana. El club no ha dudado en convertirle en miembro del primer equipo, así que ya no regresará al filial. Hay indicios para pensar que su aventura en el Camp Nou puede ser duradera y, tras él, ya asoman Riqui Puig, Juan Miranda y Oriol Busquets.

La fase de grupos de la Champions League ha sido inmaculada. El equipo amarró la clasificación del Grupo B tras la cuarta jornada y se hizo con la primera posición de forma matemática en la quinta con la dificultad añadida de perder a Messi por lesión en dos partidos. Apenas ha concedido dos empates y uno se produjo cuando el equipo no tenía absolutamente nada en juego ante un Tottenham que se jugaba la vida. La competición continental es el gran objetivo de la temporada y hasta la fecha el equipo ha respondido a alto nivel a pesar de las dificultades que ha encontrado por el camino. Solo cabe esperar que durante las eliminatorias Valverde y los suyos sepan minimizar los errores igual que han hecho en la fase de grupos.

La Bota de Oro de Leo Messi, la quinta que logra en su carrera, sirve para otorgarle al rosarino una parte de su merecida cuota de peso individual a nivel internacional después de ser quinto en la votación por el Balón de Oro. Sin embargo, en cuanto a números refiere, nadie marcó más goles que los treinta y cuatro que metió el rosarino en la pasada Liga. Lo mejor es que este año sigue al mismo nivel.