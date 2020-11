Los 10 momentos de Javier Mascherano en la Selección argentina

Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol profesional y le puso fin a una ilustre carrera, que lo vio pasar por alguno de los grandes equipos del planeta como River, Corinthians, y . Sin embargo, para el pueblo futbolero, la imagen del santafesino no quedará asociada a ningún club en particular, sino que estará eternamente relacionada a la camiseta de la Selección argentina, donde construyó una leyenda que será imborrable.

A continuación, Goal repasa los 10 mejores momentos del Jefecito en los casi 20 años que tuvo de relación con la celeste y blanca desde su debut en la Sub-17 hasta su retiro luego de 2018.

Así como hay futbolistas que explotan un día sin que nadie los tuviera demasiado en el radar, hay otros a los que desde chicos se les ve la pasta para jugar en la Selección. Mascherano era uno de ellos: el santafesino inició su camino en la Albiceleste en la Sub-15, pasó por la Sub-17 (donde, en 2001, fue subcampeón sudamericano y cuarto puesto en el Mundial) y se destacó en la Sub-20, donde fue campeón Sudamericano en 2003 y repitió el cuarto puesto en la Copa del Mundo de , que disputó cuatro meses después de haber debutado en la Mayor.

