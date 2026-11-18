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Está confirmado que Loris Karius es uno de los candidatos del Bayern para respaldar a Jonas Urbig como segundo portero experimentado a partir de la próxima temporada. Ahora parece que el asunto empieza a avanzar.

Según informa Sport Bild, el propio Karius estaría abierto a fichar por el club más laureado de Alemania, aunque allí no tendría ninguna posibilidad de jugar con regularidad. El motivo es que un traslado a Múnich lo acercaría a su familia. Su esposa, Diletta Lotta, vive con sus dos hijos en Milán.

Desde Múnich sería un trayecto muy corto en comparación con los agotadores desplazamientos que Karius hace desde Gelsenkirchen siempre que puede para pasar tiempo con su familia. En este sentido, incluso goza de un trato especial por parte del entrenador del Schalke 04, Miron Muslic. Según Sport Bild, Muslic procura darle al jugador de 33 años tiempo libre suficiente para viajar a Milán.

Karius es actualmente, según las estadísticas, uno de los mejores porteros de la Bundesliga

Karius le devuelve esa confianza con actuaciones en ocasiones sobresalientes desde que llegó libre en enero de 2025. El exinternacional en categorías inferiores fue uno de los artífices del ascenso en 2026 y también es uno de los principales responsables de que la situación de un Schalke amenazado por el descenso, actualmente en el puesto 17, no sea aún peor en la Bundesliga. Con un 81 % de los disparos a puerta detenidos, ocupa incluso el primer lugar entre los porteros titulares de la competición.

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Eso parece hacerlo atractivo también para el Bayern. Todo apunta a que la etapa de Manuel Neuer en el club más laureado de Alemania terminará el próximo verano. Parece muy improbable que el jugador de 40 años, extremadamente propenso a las lesiones, vuelva a renovar su contrato, que está a punto de expirar. El propio Neuer ya ha insinuado en varias ocasiones que podría retirarse tras la temporada en curso.

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Jonas Urbig ocupará entonces su puesto como número uno. El jugador de 23 años ya sustituyó a Neuer de forma brillante en varias ocasiones durante el último año y medio. En el club lo valoran enormemente y confían en que pueda estar a la altura del legado de Neuer. También se considera probable que Urbig sea el número uno de la selección alemana después de la Eurocopa dentro de dos años. Por ahora, está previsto que Marc-Andre ter Stegen siga defendiendo la portería de Alemania hasta entonces.

Para facilitar al máximo la adaptación de Urbig como nuevo número uno en la portería del Bayern, el club quiere fichar a un segundo portero experimentado el próximo verano. Así lo han informado de forma coincidente varios medios en los últimos meses.

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Además de Karius, entre los candidatos para ser el suplente de Urbig figurarían Finn Dahmen (FC Augsburgo), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Marvin Schwäbe (1. FC Colonia) y Bernd Leno (Fulham FC).

Getty Images

¿Podría el Schalke 04 verse obligado a vender a Loris Karius?

Por Karis, cuyo contrato con el Schalke se extiende hasta 2028, el Bayern probablemente tendría que desembolsar una suma millonaria. Esa cantidad podría ser menor en caso de descenso. Pero quizá el Schalke se vea obligado de todos modos a vender a Karius si el Bayern presenta una oferta aceptable.

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Y es que las finanzas del Schalke vuelven a estar en mal estado. Ya en verano, WAZ informó de que el Schalke corría el riesgo de no alcanzar «el objetivo financiero para 2026», porque hasta entonces no se habían producido ventas de jugadores. «No se puede registrar una pérdida; de lo contrario, existe el riesgo de que aumente el patrimonio neto negativo. Eso supondría una deducción de puntos en la temporada 2027/2028», informó entonces el periódico regional. Según Sport Bild, ese riesgo aparentemente sigue existiendo.