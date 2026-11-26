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Lorenzo Pirola es el gran protagonista de la primera parte del partido entre su Olympiacos y el Milan, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League.

En el minuto 31, en la jugada que adelanta al subcampeón de Grecia, el defensa italiano provoca el gol en propia puerta del portero del Milan Mike Maignan, que desvía a su red el balón repelido por el larguero tras un cabezazo de Pirola en un saque de esquina lanzado por Gustavo Sá al área pequeña.

Cuatro minutos después, Pirola salva un gol sobre la línea al despejar con una entrada deslizante el disparo a puerta vacía de Alphadjo Cisse, que se adelanta al portero Stefan Ortega cuando este sale a por un pase en profundidad de Ardon Jashari.

Y aún hay más: en el primer minuto de descuento de la primera parte, Pirola roza el segundo gol con un disparo de zurda que se marcha por encima del larguero desde una posición inmejorable tras un centro raso de Onyemaechi, a quien había servido Joao Silva. Este había recibido un pase de Gelson Martins, que recuperó el balón en tres cuartos de campo.

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En la segunda parte, después del 2-0 marcado en el minuto 49 por el portugués Joao Silva a pase del suizo Remo Freuler (ex del Bolonia y del Atalanta), en el minuto 56 Pirola no logra frenar a Omari Hutchinson, autor de un gol y dos asistencias en la remontada del Milan, obra de Alphadjo Cisse con un cabezazo en el minuto 63 y de Christian Pulisic con un remate de volea con la derecha en el 71.

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Nacido en 2002, Pirola se formó en la cantera del Inter, con el que se proclamó campeón de Italia en categoría sub-17 y ganó también la Supercopa nacional.

En su palmarés figura además el título de la Serie A de 2020, cuando Antonio Conte le dio su primera y única oportunidad con el primer equipo del Inter el 16 de julio. A diez minutos del final, entró desde el banquillo en sustitución de Antonio Candreva en la victoria por 4-0 a domicilio ante la SPAL.

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Pirola tiene contrato con el Olympiacos hasta junio de 2028. El club lo fichó de la Salernitana por 3 millones de euros en el mercado de verano de 2024. Desde entonces ha disputado 82 partidos, con un gol, una asistencia y seis tarjetas amarillas. En 2025 logró el doblete al ganar la liga y la copa de Grecia.

Pirola pasó por todas las categorías inferiores de Italia, desde la sub-15 hasta la sub-21 (tres goles en 26 partidos), pero nunca ha jugado con la selección absoluta. Ahora espera recibir una convocatoria del seleccionador Roberto Mancini.

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Una última curiosidad: Pirola tiene un hermano gemelo, Carlo, que juega en la Eccellenza con el Arcellasco Città Di Erba.