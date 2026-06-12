Lopetegui sobre la clasificación de Catar: «Pregúntenle a Italia... y nos ha afectado la guerra»

El exseleccionador español Julen Lopetegui debutará mañana sábado en el Mundial al frente de Catar contra Suiza.

Dirigió a España en 2018, pero fue destituido antes del Mundial por negociar con el Real Madrid.

«No guardo rencor por 2018; el fútbol me ha dado más de lo que me ha quitado», declaró a AS.

Añadió: «Participar con Catar es más difícil; clasificarse siempre es complicado. Pregúntenle a Italia: la primera vez que se quedó fuera fue en nuestro grupo en 2018».

«Hay mucho entusiasmo en la selección de Catar, porque hemos conseguido llegar al Mundial a través de la fase de clasificación y, al mismo tiempo, tenemos una gran motivación y muchas ganas de ser lo más competitivos posible en este torneo».

Sobre las opciones de Catar, añadió: «Queremos ser un equipo que crea en su trabajo y alcance su máximo potencial; que el miedo no nos impida competir».

Reconoce que la guerra les afectó: «Hubo tres semanas sin trabajo por el Ramadán y luego por la seguridad; además, se cancelaron los amistosos contra Argentina y Serbia».

Y concluyó: «Nuestro grupo no es fácil: Suiza es una de las selecciones más regulares de Europa; Canadá, actual líder de Norteamérica, superó a Estados Unidos y México; y Bosnia eliminó a Gales e Italia».