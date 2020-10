Lopetegui saca pecho en el Sevilla: "La Champions es el premio a la temporada pasada"

El técnico sevillista valoró el inicio de la competición ante el Chelsea y se mostró ambicioso de cara al futuro

El regresa a la tras coronarse el curso pasado campeón de la , su competición favorita, que ha ganado ya en seis ocasiones. El conjunto de Lopetegui vuelve al máximo torneo continental dos temporadas después y debuta ante el Chelsea, uno de los gigantes de la Premier League.

Lopetegui, que compareció en la previa del partido junto a Suso, desveló que partidos como estos son los que gusta jugar y que poder la Champions League es el premio al buen trabajo en el pasado curso: "Tenemos la máxima ilusión por comenzar la competición más grande del mundo. Cuesta mucho poder jugar la Champions League. Es el premio a la temporada pasada que hicimos. Queremos disfrutarla yendo al máximo y con la máxima aspiración ante un gran rival que nos va a obligar a estar a nuestro mejor nivel"

"Cada partido es complicado de cualquier competición. Y más si hablamos del y de la UEFA Champions League. Estamos centrados en hacer un buen partido. Tiene un gran equipo y grandes jugadores. Nos va a obligar mañana a dar nuestra mejor versión en todos los aspectos. Afronto este partido con ilusión, con ganas y ambición antes de una competición tan bonita como esta"

"La pretemporada no ha sido normal para ningún equipo, pero especialmente anormal para el Sevilla FC. No vale de nada el mirar el contexto. Tenemos que tratar de ocuparnos y mirar las mejores opciones. Somos el equipo que menos vacaciones ha tenido de todo el mundo futbolístico

Loepetegui quiso defender también a Rakitic, que no atraviesa su mejor momento: "Las valoraciones personales de mis jugadores no las hago en público. Estamos encantados de que Ivan esté con nosotros. Nos está conociendo y nosotros también a él. Nos va a ayudar, no tengo ningún tipo de dudas, durante la temporada"

El Chelsea no se fía del Sevilla

Por su parte, el rival del Sevilla no quiere hablar de favoritismo. Lampard situó al cuadro español en la élite de Europa y repitió constantemente el término respeto: "Lopetegui es un muy buen entrenador. El Sevilla llega de un éxito muy importante con la victoria en la Europa League y ha demostrado ser un equipo muy difícil. Respetamos al Sevilla y sabemos que debemos estar a un gran nivel para superarlos".

Uno de los capitanes del equipo, César Azpilicueta, quiso elogiar también al equipo de Lopetegui y advirtió sobre su potencial: "Cuando no tienen el balón presionan fuerte, atacan rápido... Conozco a Julen de mi época en la selección y sé que va a ser difícil. El Sevilla ya eliminó al y al la temporada pasada. Tienen el nivel para competir contra equipos de la Premier League",