El español Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, elogió a su homólogo saudí, al considerarlo el mejor en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tras caer ante él en semifinales.

La selección de Arabia Saudí se impuso a la de Catar en la tanda de penaltis, después del empate sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga del partido que enfrentó a ambos equipos este sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

Lopetegui señaló en declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Arriyadiyah": "Estamos tristes por no haber pasado de ronda".

Y explicó: "Jugamos un partido difícil ante una afición fuerte y complicada, e intentamos cambiar algunos elementos para entrar en el encuentro de la mejor manera".

Añadió: "Sentimos una gran decepción por haber perdido en la tanda de penaltis, pero me siento orgulloso de la combatividad que mostraron los jugadores, y hablé con ellos de que jugamos contra el mejor equipo del torneo".

Respecto a haberse apoyado en la defensa durante todo el partido, respondió: "Tuvimos que jugar de forma defensiva, nuestro equipo está agotado y el rival también jugó de manera defensiva, y era difícil marcar ante él".

Y prosiguió: "Ninguno de los dos equipos logró marcar, el clima influyó en el partido, e intenté elegir a los jugadores para competir hasta el último momento".

Y detalló: "En cada partido elegimos a los mejores, y como entrenador debo elegir al jugador adecuado al margen de los nombres, y lo hice por el agotamiento de algunos jugadores, elegí a jugadores ofensivos, y los cambios fueron buenos en el partido".

Continuó: "Elegí a los mejores jugadores para ejecutar los penaltis, y hablé con mi equipo de que era posible llegar a la tanda, y hoy jugamos con un espíritu positivo".

Y concluyó: "La situación es difícil en los penaltis, los entrenamos en la última sesión, y nuestro rendimiento fue destacado, pero hoy, por la presión, no tuvimos acierto".

Cabe recordar que la selección de Arabia Saudí se enfrentará al ganador del duelo entre Omán y los Emiratos Árabes Unidos, en la final de la Copa del Golfo 27, el próximo martes, en el estadio Al Inma de Yeda.