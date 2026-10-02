El español Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, elevó el nivel del desafío antes del esperado duelo frente a Arabia Saudí, al asegurar que el combinado catarí no acudió a la "Copa del Golfo 27" solo para participar, sino para competir por el título, pese a las lesiones y la escasez de tiempo antes de las semifinales.

La selección catarí se medirá a su homóloga saudí mañana sábado, en el estadio Al Inma, en el marco de las semifinales del torneo, en un duelo que concentra un gran interés entre la afición.

Lopetegui señaló durante la rueda de prensa: "Aprovechamos los dos días disponibles para la preparación y nos centramos principalmente en que los jugadores recuperaran su energía. La alineación la tenemos clara y todos están listos para enfrentar a un rival fuerte que juega en su campo y ante su afición".

Y añadió: "Que el estadio se llene de aficionados no supone una presión para nosotros, sino un estímulo adicional. Sabemos que la afición estará con su selección, pero no hay excusas: tenemos que concentrarnos dentro del campo, defender bien y atacar con contundencia, porque contamos con la fuerza física, mental y táctica".

El técnico español defendió el nivel de la selección catarí, al asegurar que llegar a semifinales refleja su capacidad para competir, y afirmó: "Hemos generado muchas ocasiones de gol, por eso discrepo de quienes consideran que la selección catarí no es buena. Tenemos la mentalidad y la fuerza para competir, y la prueba es nuestra presencia en semifinales".









El seleccionador de Catar continuó: "La historia es importante, pero hablamos de la realidad. Sufrimos algunas lesiones y el tiempo es escaso, pero no hay excusas. Tenemos mucha confianza y queremos ofrecer un gran partido, y si logramos ganar a Arabia Saudí, sería algo magnífico".

Lopetegui zanjó su postura sobre los objetivos de la participación en el torneo al decir: "No hemos venido aquí solo a jugar o a probar jugadores. Nos tomamos el torneo en serio, queremos ganar y dar lo mejor de nosotros. Hemos llegado hasta aquí para levantar la copa".

En cuanto a Akram Afif y Al Moez Ali, Lopetegui aclaró que su situación no está decidida de forma definitiva, y señaló: "Akram Afif puede jugar en más de una posición ofensiva, pero ha estado enfermo y todavía no sé si participará mañana. Somos capaces de competir con él o sin él".









El seleccionador de Catar añadió: "Espero que Al Moez Ali esté en condiciones de participar y ayudar al equipo. Esperaremos hasta mañana por la mañana, después de que los jugadores hayan tenido algo de descanso y recuperación, para tomar la decisión definitiva sobre la alineación".

Por su parte, Abdelaziz Hatem, jugador de la selección catarí, confirmó que el combinado está preparado para el duelo, y dijo: "La moral está alta y todos estamos listos. Tenemos dos días para prepararnos y nuestra concentración está puesta por completo en lograr la clasificación; somos conscientes de la dificultad de enfrentar a la selección saudí, que cuenta con el campo y la afición".

Hatem aclaró que la situación actual es diferente a la del Mundial, al afirmar: "El periodo del Mundial fue distinto, hay elementos nuevos y vivimos una etapa de transición. Este torneo tiene un objetivo diferente, pero nuestra mentalidad es competir, y es magnífico disputar un partido ante más de 50.000 aficionados".



