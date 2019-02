Lopetegui decide romper su silencio: "No tuve tiempo en el Madrid"

Más de cien días después de su fulminante despido del Real Madrid, Julen Lopetegui ha roto su silencio. Lo ha hecho en el podcast Football Daily, con Guillem Balagué, donde repasó su salida de la Selección a tres días de debutar en el Mundial como consecuencia del anuncio de su fichaje por el club blanco y analizó su breve paso por el banquillo del Bernabéu. Sobre su abrupta salida de la selección, Lopetegui comentó "no fue fácil para mí. Trabajamos muy duro durante dos años, sentimos que estábamos listos para tener una fantástica Copa del Mundo. Dos meses antes, cuando firmé un nuevo contrato con España, pusieron una cláusula de compra. Fue idea de Luis Rubiales, lo acordé con él sin problema y luego sucedió (la oferta del Real Madrid). El tiempo no fue elegido por mí ni por el Real Madrid. Dije que sí, pero sabía que mi única responsabilidad era el Mundial. Mantenerlo en secreto durante un mes es imposible y no era honesto.

Tras el anuncio llegó el despido de la Selección. Lopetegui insiste en que la decisión de Rubiales fue injusta: "Los jugadores estuvieron fantásticos. Después de comunicárselo tuvimos nuestra mejor sesión de entrenamiento de las tres semanas de preparación, así que nos sentimos muy felices, pero al final el presidente tomó esa decisión. Fue un momento muy difícil y nunca lo olvidaré porque fue una sorpresa. Sentí que era muy injusto".

Sobre su etapa en el Madrid, señaló: "No tuve tiempo, esa es la mejor manera de explicarlo", lamenta el técnico quien, a pesar de su salida precipitada, afirma que no tiene ni una mala palabra para el club ni para los jugadores: "Tengo todo el respeto por el nuevo entrenador y su staff. Y a los jugadores, los quiero, tuvieron una actitud fantástica conmigo. Nunca diré una mala palabra sobre el Real Madrid. Entrenar en este club es una experiencia fantástica para cualquier técnico. Esperaba que podía tener más tiempo pero debo mirar hacia el futuro".

Un futuro que no descarta que sea en la Premier League: "Si puedo elegir, prefiero estar en las mejores ligas. Inglaterra es una liga fantástica. Cuando ves un partido en Inglaterra, puedes sentir la atmósfera, el respeto por los jugadores y los entrenadores, esto es muy importante. Quiero sentir eso. Por supuesto, España también es una liga fantástica, con jugadores y entrenadores fantásticos, pero ya veremos...".