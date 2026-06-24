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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Lopetegui anuncia la alineación oficial de Catar para enfrentar a Bosnia y Herzegovina

Bosnia and Herzegovina vs Catar
Bosnia and Herzegovina
Catar
World Cup
J. Lopetegui
Bosnia y Herzegovina
Catar
EE. UU.
España

La victoria es el lema de ambos equipos.

Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, ha anunciado la alineación para el partido de esta noche contra Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la tercera jornada del Mundial 2026.

Ambos equipos tienen un punto y están a tres de Canadá y Suiza, por lo que solo sirve ganar para mantener vivas las opciones de avanzar.

La alineación de Catar es la siguiente:

Mahmoud Abondi, Pedro Miguel, Issa Laï, Jassim Jaber, Boualam Khokhi, Sultan Al-Braki, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Edmílson Júnior, Hassan Al-Haydos y Akram Afif.

 Por su parte, el entrenador de Bosnia, Sergi Barbarés, alineó a:

World Cup
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
Catar crest
Catar
QAT

Nikola Vasilj, Kolasinac, Nikola Katić, Stevan Radelić, Arjan Malik, Ivan Bašić, Ivan Sunjić, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Karim Alajbegović y Esmir Bajraktařević.

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