Londres ante una prueba difícil: un movimiento emiratí "peligroso" por la crisis del Manchester City

Las repercusiones del caso de las infracciones financieras atribuidas al Manchester City se han extendido al plano diplomático, después de que los Emiratos Árabes Unidos amenazaran con retirar miles de millones de libras en inversiones del Reino Unido, a raíz del fallo dictado contra el club, propiedad de un fondo emiratí.

El diario británico "The Telegraph" informó de que Abu Dabi lanzó una advertencia al primer ministro británico Andy Burnham sobre las consecuencias del caso, en un momento en el que el Manchester City se prepara para recurrir la decisión de la comisión independiente de la Premier League, que declaró al club culpable de 114 infracciones financieras durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018.

Estos acontecimientos se producen después de que Burnham, exalcalde del Gran Mánchester, expresara su preocupación por la posibilidad de que los Emiratos tomaran la decisión de vender el club tras el fallo, antes de que el Gobierno británico confirmara posteriormente que no existe ningún equipo "por encima de la ley".

Según "The Telegraph", las inversiones que se teme que sean retiradas están vinculadas a proyectos y fondos de inversión privados a través de los cuales el Gobierno británico pretende desarrollar un centro tecnológico que se extiende entre Oxford y Cambridge, en un proyecto que Londres describe como una ambiciosa iniciativa para construir un polo tecnológico que rivalice con Silicon Valley.

El diario señaló que Khaldoon Al Mubarak, presidente del consejo de administración del Manchester City, se reunió con Jonathan Reynolds, ministro de Estado de Comercio, dos semanas antes de que la Premier League anunciara los detalles del caso.

Al Mubarak, según el informe, estaba al tanto de la condena del club en aquel momento, pese a que los detalles de la decisión aún no se habían hecho públicos.

Estos acontecimientos coinciden con la decisión del Manchester City de recurrir el fallo de la comisión independiente, lo que abre la puerta a una nueva fase del conflicto que comenzó en el terreno deportivo y legal, antes de que sus repercusiones se extendieran a las relaciones económicas entre los Emiratos y el Reino Unido.