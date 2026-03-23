Lombardo gana, pero la Sampdoria podría cambiar de entrenador de todos modos: D'Angelo hasta 2028; Pecchia o Cioffi son los nombres que suenan

La victoria conseguida ayer por la Sampdoria y su entrenador, Attilio Lombardo, ha calmado ligeramente un ambiente que, no obstante, sigue muy tenso tras las protestas del sábado, y que se encuentra plenamente inmerso en la lucha por evitar el descenso. El entrenador interino, elegido como solución interna tras el cese de Marco Foti, se ha llevado a casa tres puntos muy importantes, pero el panorama general sigue sin estar claro y en constante evolución. En la rueda de prensa posterior al partido, el propio Lombardo explicó: «Sigo sintiéndome el entrenador de este equipo. Pero no estoy en la mente de otras personas», una referencia directa a los distintos miembros de la directiva del club, que en estos días se reunirán para decidir el futuro del banquillo.





Su puesto sigue, por tanto, en el aire a pesar del éxito: un empate o una derrota habrían supuesto un cambio inmediato, pero incluso tras la victoria no se descarta la posibilidad de un nuevo relevo. Según informa Il Secolo XIX, dentro del club se están llevando a cabo valoraciones que involucran a Nathan Walker, Jesper Fredberg y Andrea Mancini. Paralelamente, el club ya habría iniciado en los últimos días contactos con varios entrenadores para no verse desprevenido en caso de debacle contra el equipo de Campania, también para aprovechar las dos semanas de parón y conceder más tiempo al posible futuro entrenador.

El nombre que suena con más fuerza es el de Luca D'Angelo, por el que el director deportivo Andrea Mancini estaría llevando a cabo negociaciones con un contrato que se extendería hasta 2028. Al parecer, se han mantenido contactos con su agente, Minieri, tras presentar una propuesta mejorada con respecto a la de los últimos días, que solo contemplaba tres meses con opción de renovación. Sin embargo, el propio entrenador se habría tomado su tiempo. De hecho, aún queda por resolver el asunto relacionado con el contrato de D’Angelo con el Spezia, que, por otra parte, podría incluso plantearse volver a llamarlo en breve para sustituir a Roberto Donadoni. Hoy se tomará la decisión.





En segundo plano también quedan otros perfiles evaluados por la directiva y contactados, entre ellos Guido Pagliuca, que estaba a punto de irse a Padua pero que, sin embargo, aún no ha fichado por el equipo veneto, Fabio Pecchia y Gabriele Cioffi. Las próximas horas serán decisivas para esta situación.