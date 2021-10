Lola Gallardo, en Goal: "Me encanta la manera de vivir el fútbol en el Atlético de Madrid"

La guardameta sevillana atiende a "Goal" en exclusiva en la previa del clave encuentro ante el FC Barcelona.

Lola Gallardo (Sevilla, 1993) es uno de los símbolos del Atlético de Madrid. Más de 200 partidos contemplan a una de las mejores guardametas de la historia del fútbol español, que este verano regresó a la disciplina colchonera tras su aventura en el Olympique Lyon, uno de los mejores equipos del mundo.

Ahora, en la previa del Atlético de Madrid vs. Barcelona, charla en exclusiva con "Goal" y repasa su llegada, el partido y la actualidad de la Liga, entre otros temas.

¿Cómo ha sido el redebut con la camiseta del Atlético, cómo se has sentido?

“La verdad es que muy contenta, al final es el sitio en el que quería estar, mis representantes han hecho un trabajo increíble durante todo el verano y muy feliz, disfrutando de cada día, cada entrenamiento con mis compañeras y muy contenta de estar aquí”.

¿Cómo está siendo su adaptación de nuevo al equipo?

“Creo que todas las que estaban y las que hemos venido sabemos que venimos a sumar, tenemos un grupo creo que muy bueno, tanto dentro como fuera del campo y creo que eso se nota. Al final, todas nos dejamos todo por las compañeras y eso es lo que puede hacer que el Atleti esté en lo más alto”.

¿Qué diferencias nota en cuanto a su primera etapa en el club con esta?

“Creo que la etapa en la que sufrimos un cambio más grande fue el año en el que no estuve, que hubo mucho cambio de entrenador, muchas jugadoras extranjeras nuevas, y al final quieras que no, es un cambio muy importante y la gente tiene que adaptarse. Necesitamos un tiempo de adaptación.

Es verdad que este año ha venido gente más nacional, que también nos hacía falta, el idioma es súper importante y con la gente que ya estaba, que ya lleva un año y le ha dado tiempo a adaptarse, creo que es una buena mezcla y que por eso nos van las cosas bien”.

¿Cómo le está recibiendo la afición?

“Siempre el 99% de la afición siempre me ha querido mucho. Me quiere y ellos saben que doy todo por esta camiseta, y al final, creo que eso es lo que ellos quieren. Que cada futbolista se deje el cien por cien en el campo, yo lo hago en cada entrenamiento y partido, y creo que por eso me tienen ese cariño, al igual que yo a ellos. Saben que para mí es la mejor afición del mundo y ojalá que podamos seguir disfrutando mucho tiempo juntos”.

Ahora que en los estadios puede asistir el 100% de los aficionados, ¿cuán clave es la presencia y el ánimo de la gente del Atlético?

“Si el sábado tenemos posibilidades de ganar y estamos pasándolo mal, que lo pasaremos, la afición del Atlético de Madrid ya nos empujó en su día en Las Rozas a ganarle al Barça en la Copa de la Reina, y lo han hecho durante las tres temporadas que pudimos quitarles la Liga, y bueno, creo que es un pilar fundamental para nosotras, su aliento y sentirlos cerca, cuando no podamos correr más, que ellos estén ahí para sacar fuerzas de donde no las haya”.

Afrontan un partido complicado como el del Barcelona. Tras un buen inicio de temporada, hasta el empate en el que lucharon hasta el final contra el Madrid CFF, ¿cómo se preparan este tipo de partidos?

“Creo que la motivación para ese partido está de más, todo el mundo quiere jugar esos partidos contra el Barça en nuestro campo, que está en perfectas condiciones. Cómo tú has dicho, el Barça viene en una dinámica buenísima, creo que lleva dos años que está intratable, pero nosotras sabemos cuáles son nuestras armas, tenemos el plan de partido muy claro y creo que podemos tener nuestras opciones de hacerles daño”.

Ha jugado mucho contra el Barça, ha ganado títulos contra ellas. ¿Cómo analiza al equipo?

“Creo que más de dos años, es bastante más. Es verdad que ellas han tenido paciencia, han tenido su bloque de jugadoras, y han ido añadiendo jugadoras de nivel top y que aporten al equipo. Creo que ese ha sido su éxito, por eso están ahí arriba, peleando por todos los títulos, y ahora mismo creo que es el equipo a batir en Europa.

Nosotras queremos hacer las cosas así, pero no podemos pretender el año pasado quedar cuartas y este año ganar Liga, Champions, Copa y Supercopa y todos los títulos. Hay que ir partido a partido y poco a poco para intentar llegar cuanto antes al nivel del Barça”.

¿Cómo espera que sea el partido, duro, igualado…?

“Creo que va a ser un partido bonito para el espectador neutro, y está claro que habrá fase del partido en las que estemos sufriendo el Atleti, habrá fases en las que ojalá que esté sufriendo el Barça y ojalá que se decante del lado rojiblanco.

Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que correr más que ellas, y aprovechar las que tengamos”.

Vuelve en un proyecto renovado, con un inicio casi perfecto, que ha sorprendido a propios y extraños. Con la llegada de fichajes como usted o Maitane, ¿cómo ha influido en el vestuario?

“Creo que Óscar buscaba sentimiento rojiblanco. Al final, el estar en el Atleti es sentimiento, coraje, corazón y la que venga aquí tiene que tener claro que esto solo se vive aquí, te lo digo por experiencia, he estado en otros clubes y cómo se siente aquí el fútbol por lo menos en mi experiencia, no se siente en otro lado. Tenemos que tener claro que hay que correr más que nadie, que hay que ser más agresivas que nadie, que hay que luchar cada balón más que nadie y si tienen esas cosas, y vienen con esos valores, es mucho más fácil”.

Además de ser una de las pioneras del equipo, ya que tiene su propia placa en el ‘Paseo de las Leyendas’, ¿qué supuso para usted cuando se planteó la posibilidad de volver?

“La verdad es que fue un verano movidito. Es verdad que me quedaba un año de contrato en Lyon, pero mis representantes, desde muy pronto, sabían que yo quería volver, al final aquí he estado 8 años de mi vida, he ganado todo lo que he podido ganar con el Atlético de Madrid y es donde soy feliz.

Entonces, creo que siempre quieres volver donde eres feliz. Me encanta la manera de vivir el fútbol en el Atlético de Madrid, y creo que es por eso por lo que sigo jugando. Es verdad que esa chispa en el Olympique se fue apagando poco a poco y tenía miedo de que no se encendiera, pero han bastado dos partidos con el Atlético de Madrid para que se volviera a encender”.

¿Cómo fue la experiencia en el Olympique de Lyon?

“La verdad es que a nivel deportivo no fue como esperaba. Al final, yo cambié de equipo, iba al Lyon porque iba a jugar. Si llego a saber que las cosas no salían como yo quería, a lo mejor no me hubiese ido, pero bueno, a nivel personal es verdad que ha sido muy enriquecedora, creo que tenía que salir de mi zona de confort, y no quería quedarme con las ganas de jugar en el extranjero y una oportunidad como la del Lyon es difícil de rechazar.

Contenta porque he conseguido una Champions, que era mi principal objetivo y he conocido a gente que seguramente si no hubiese salido, no la hubiese conocido. He jugado y entrenado con las mejores y eso es con lo que me quedo”.

Pasa del Atlético, uno de los equipos más potentes de España, al Lyon, que compite por todo, que gana la Champions… ¿Cómo fue convivir con algunas de las mejores futbolistas del mundo?

“La verdad es que es un lujo. El ver cómo trabajan, cómo entrenan, no es casualidad que sean las mejores, que hayan ganado todos los títulos que han ganado. Ellas se lo curran, trabajan 100% para seguir ganando todo, y la verdad es que estoy muy orgullosa de haber podido compartir vestuario con ellas y ha sido una experiencia enriquecedora”.

¿Cuán importante es para usted el aspecto de la salud mental?

“Cada día que entreno y juego a fútbol tengo más claro que la salud mental es casi más importante que estar bien físicamente, tácticamente, técnicamente. Creo que si tienes la cabeza limpia y sana todo lo demás va rodado. La verdad es que antes no se llevaba mucho, pero ahora hay muchos psicólogos en los equipos, mucho coach, y creo que son de gran ayuda, es súper importante tener tu mente liberada de cosas que no dependen de ti o que son negativas para tu día a día.

A todo el mundo que se lo esté pensando, le animo, tanto si está bien como si está mal. Creo que todos deberíamos ir a que nos revisen la cabeza”.

Quería preguntarle por la situación de la Liga y por la situación de la Liga Profesional

“Creo que es muy importante que partidos como el del sábado, Atlético de Madrid-Barcelona, que es el clásico del fútbol femenino, no se televise, estamos dando pasos atrás. Ya sea ese partido o todos los de la Liga. Creo que en Inglaterra se están haciendo las cosas muy bien, y creo que deberíamos fijarnos más en países que apoyan el fútbol femenino, que lo potencian, y bueno, creo que la Liga española es la mejor liga del mundo, y si queremos que siga siéndolo, tenemos que dar ese pasito adelante, tanto nosotras futbolistas como los de fuera”.

¿Por qué cree que cuesta tanto llegar a consensos?

“Creo que porque no se ponen de acuerdo. Hay muchas partes, muchas puertas abiertas, y creo que la vida es mucho más sencilla de lo que nosotras lo hacemos. El bien de todos es que el fútbol femenino sea televisado, que se nos de nuestro protagonismo, como a los chicos, y no creo que cueste tanto trabajo, tanto sacrificio. Al final, nosotras jugamos porque nos apasiona esto, pero es nuestro trabajo, queremos que sea reconocido como tal”.

Hablando de televisión, DAZN va a emitir los partidos de la Champions, ¿cree que quizás es una solución que entre una plataforma como DAZN para solucionar este entuerto?

“Que se llame DAZN, que se llame X. Al final, creo que nos lo hemos ganado. El fútbol español ha dado un cambio muy grande en estos últimos años, la selección española también está ahí arriba y al final, queremos que nos televise, que se nos vea. Creo que todo el mundo tiene derecho a ver fútbol femenino y que, entre esa plataforma, o lo que te decía, en Inglaterra se ven todos los partidos, los puedes ver en España, en Francia, y al final, eso es una ventaja que todo el mundo puede ver Ligas de otros países”.

El artículo sigue a continuación

¿Qué objetivos tiene a corto y largo plazo?

“A corto plazo, sumar todos los minutos que pueda, a mí me gusta jugarlo todo, hasta los jueves. Obviamente, tenemos una competencia enorme, hay dos porteras conmigo que son increíbles y que bueno, la verdad es que el míster me siga dando la confianza que me ha dado desde que llegué, y yo pueda responderle con buenos partidos.

A largo plazo, por supuesto, levantar todos los títulos posibles con el Atlético de Madrid y en verano, ojalá uno con la Roja”.