Loïc Badé, en Goal: "A nivel personal, esta temporada es una lección de vida"

El defensa comenzó la temporada ignorado en el Forest y la terminó como héroe en el Sevilla

Hace nueve meses, Loïc Badé, apenas podía imaginar que iba a terminar la temporada formando parte de la selección sub-21 de Francia y jugando el Europeo de la categoría, en la que su equipo debuta este jueves ante Italia.

Badé no había disputado un solo minuto con el Forest entre septiembre y noviembre. Pero en el fútbol todo va muy rápido y en este caso ha sido para bien. En enero, el ex de Le Havre firmaba por el Sevilla y, desde entonces, todo han sido buenas noticias. Titular y campeón de la Europa League con el Sevilla, con el que acaba de firmar un contrato para las cuatro próximas temporadas, ahora espera poner su fútbol al servicio de la sub-21 gala.

Acabas de ganar la Europa League, has firmado un contrato de cuatro años con el Sevilla y ahora la Euro sub-21 ¿Las cosas van bien, no?

De momento todo es positivo. Sigo encadenando las buenas noticias y esperemos que todo siga así.

Era difícil imaginar esto pensando en cómo fue tu principio de temporada...

Es parte del deporte de alto rendimiento. Hay que saber afrontar los errores y también tienes que saber aprovechar tu oportunidad cuando se presenta.

Hablemos de tu paso por el Nottingham Forest. ¿Por qué no fue bien?

Sencillamente por una elección del entrenador que decía que necesitaba jugadores experimentados. Y eso me llevó a encontrarme fuera del grupo, porque yo no tenía esa experiencia. Antes de fichar había echado un vistazo a la plantilla. Éramos dos por cada posición, miré los perfiles y pensé que podría tener mi oportunidad. Pero el equipo pasó a jugar con defensa de cuatro y eso redujo mis opciones. Y luego están las elecciones del entrenador.

Supongo que tienes la espina clavada de no haber pisado un césped de la Premier

Obviamente, fue un periodo muy complicado para mi porque me hacía muchas preguntas. Ibas a entrenador sabiendo que no ibas a jugar y eso es duro. Tienes que trabajar para ti mismo pero es difícil mentalmente porque te dices que aunque entrenes bien no vas a jugar. Y entrenando bien no ganas experiencia.

Un mal periodo también puede ser útil. ¿Cómo lo utilizas?

A nivel personal, esta temporada es una lección de vida. La idea es que no debemos rendirnos y trabajar incluso en la dificultad porque, tarde o temprano llegarán los frutos. En un año creo que he tenido varios años de experiencia: la Europa League, la experiencia en Nottingham. Aprendí y descubrí muchas cosas. Este año ha sido muy complicado y magnífico a la vez.

¿Te sorprendió el interés del Sevilla en el mercado de invierno?

En mi situación, por supuesto que si. Estaba preparado para ir a clubes de menor calibre. Pero todo se dio: tenían muchas lesiones, la cesión era gratis, el director deportivo me conocía bien: Me sorprendió pero, sobre todo, me alegró saber que tenían esa confianza en mi porque no entendieron el episodio de Nottingham.

Cuando llegó el Sevilla, le dije a mis agentes que se dieran prisa porque tenía miedo de que cambiaran de opinión. Luego, cuando llegas, tienes a tu lado a un jugador que ha estado en el Milan, otro en el Barcelona, uno que ha ganado varias veces la Europa League, otro que es campeón del mundo. Esa presión me ayudó mucho. Cuando entras en ese vestuario te dices que va a ser complicado pero al final son los jugadores más experimentados los que te dan tranquilidad.

Tras una suplencia fuiste siempre titular.

Cuando llegué a Sevilla tuve un pequeño problema físico en la pantorrilla. Tras una semana jugué treinta minutos contra el Getafe y la cosa fue bien. Ganamos y a mi, esos treinta minutos que me dio Sampaoli me sirvieron para adaptarme al equipo.

Tu temporada ha sido un poco parecida a la del Sevilla ¿Es una buena comparación?

Claro,, todos habíamos tenido un principio de temporada muy complicado. Los que ya estaban en el equipo y los que llegaban. Lucas Ocampos no había jugado en el Ajax, Bryan Gil no jugó en los Spurs y yo me había quedado estancado en Nothingham.

Y luego está la Europa League. ¿Por qué le va tan bien al Sevilla en esta competición?

Por la experiencia de los jugadores. El hecho de haberla ganado una o varias veces les hace creer que pueden volver a hacerlo mientras que cuando no la has ganado te dices que estás lejos, que va a ser complicado. Antes de un partido fui a Fernando y le pregunté si había ganado la Europa League y me dijo que dos veces y que pronto serían tres. Aunque yo soy más pesimista, en el Sevilla están esos jugadores que te dicen, tranquilo chico que todo va a salir bien y la cosa es que sale. Hay una gran cultura alrededor de este equipo que te empuja y que te muestra que lo puedes hacer aunque sea frente a grandes equipos.