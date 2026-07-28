El Al-Ahli saudí cerró su concentración en el extranjero de cara a la nueva temporada futbolística 2026-2027 con un nuevo tropiezo, al no lograr su segunda victoria.

El Al-Ahli empató con el Fulham inglés por 1-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos hoy martes, en el sexto y último de los encuentros amistosos del conjunto durante su concentración en el extranjero, en Austria y Portugal, antes del inicio de la nueva temporada.

El Al-Ahli fue quien abrió el marcador en el minuto 20 del encuentro, por medio de su delantero brasileño Ricardo Matías, antes de que el equipo inglés lograra el empate unos minutos antes del final de la primera mitad.

Este partido fue el segundo que disputó el Al-Ahli hoy martes, después de haber perdido, al mediodía, ante el Portimonense portugués por dos goles a cero.

El partido ante el Fulham contó con la participación de la mayoría de los titulares de forma habitual, a diferencia del encuentro frente al Portimonense, en el que de los jugadores extranjeros solo participó el extremo brasileño Wenderson Galeno.

De este modo, el Al-Ahli finaliza su concentración en el extranjero, en Austria y Portugal, con una única victoria, que consiguió a costa del Saalfelden austriaco por ocho goles a cero, en el primer partido amistoso.

Después de eso, el Al-Ahli sufrió tres derrotas, ante el Holstein Kiel alemán, el Vitória de Guimarães y el Portimonense portugueses, mientras que empató con goles ante el Rio Ave portugués y el Fulham inglés.

Está previsto que el conjunto saudí regrese a la ciudad de Yeda en las próximas horas, para afrontar los últimos preparativos en el Reino antes del inicio de la nueva temporada.