Locura en Vallecas, Rayo-Athletic suspendido: la protesta contra el presidente con avioncitos de papel

La dura protesta contra el presidente Martín Presa ha transformado la tarde de Vallecas en una jornada de pura tensión, culminada con la suspensión definitiva del partido entre Rayo Vallecano y Athletic Bilbao. Después de varios intentos de reanudar el juego tras los primeros incidentes estallados en el minuto 13 con un intenso lanzamiento de objetos al campo, el árbitro se vio obligado a interrumpir definitivamente el encuentro tras 45 minutos en los que, de hecho, fue imposible jugar.





EL LANZAMIENTO DE OBJETOS - La protesta de los aficionados locales contra la propiedad, con el club al borde de la quiebra, comenzó con el lanzamiento de avioncitos de papel, pelotas de goma de colores y otros objetos que invadieron rápidamente el césped, haciendo impracticable el terreno de juego.









LA PROTESTA - Con el partido interrumpido, la Agrupación de Peñas del Rayo Vallecano emitió una nota oficial en la que definió la protesta como "legítima, democrática, necesaria y pacífica", nacida como "consecuencia de tres décadas en las que se ha puesto en peligro la salud de 15 mil aficionados".





LA CONDENA - LaLiga expresó una dura y firmísima condena por los graves incidentes y las protestas registradas en el estadio de Vallecas, culminadas con la interrupción definitiva del partido entre Rayo Vallecano y Athletic Bilbao. A través de una nota oficial, la liga española dio a conocer que en las próximas horas se comunicarán la fecha y la hora de la reanudación del encuentro. Por razones de orden público y para garantizar los máximos estándares de seguridad, la disputa de los minutos restantes del partido se jugará con toda probabilidad a puerta cerrada, según se lee en AS.



