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Ha sido una semana difícil para Joshua Kimmich, capitán del Bayern de Múnich. Después de calificar de «inaceptable» el comportamiento de su club con Musiala, con las inevitables polémicas que suscitaron sus palabras, el defensa alemán fue protagonista para mal en el empate 0-0 del equipo de Vincent Kompany en casa del Hamburgo, en la Bundesliga. El jugador de 31 años fue expulsado en el minuto 44 por tirar del pelo a un rival.

«He cometido un gran error, no tengo excusa. Todavía no entiendo qué he hecho. Ha sido una estupidez, tengo que pedir disculpas al equipo», declaró Kimmich tras el partido. Kimmich abandonó el campo casi entre lágrimas.

Recordemos las palabras con las que Joshua Kimmich, capitán del club, había comentado el comportamiento del Bayern con Musiala: «Lo que no entiendo es la forma en que se comunica todo esto públicamente. Esto nunca debe ocurrir a costa de un jugador. Por supuesto, el club es más grande que nosotros, los jugadores, pero no es más grande que el ser humano. Es absolutamente inaceptable y no es digno del Bayern de Múnich. Cuando se trata del rendimiento de los jugadores, las críticas son legítimas y debemos aceptarlas. Forma parte del oficio. Pero aquí se trataba de otro problema, que debería haberse resuelto internamente y no públicamente».