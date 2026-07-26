Según informa Sky, Diomande también ha llegado ahora a un acuerdo con el Real Madrid para un traspaso en el actual periodo de fichajes. Según esa información, existe un acuerdo verbal sobre un contrato hasta 2031 con los blancos.

Anteriormente ya había informes sobre un acuerdo del jugador de 19 años con el PSG; también en este caso habría al parecer un contrato listo para firmarse hasta 2031. Por eso, durante mucho tiempo los franceses también fueron considerados favoritos para hacerse con su fichaje, antes de que ahora el Real y, según se informa, también el Manchester City entrasen en la puja como otros grandes clubes.

A diferencia de los blancos y los skyblues, el PSG todavía no habría presentado ninguna oferta al Leipzig. Según Sky, el City habría señalado verbalmente a los Toros su intención de poner 100 millones de euros sobre la mesa por Diomande, mientras que en el caso de los madrileños se habla de 90 millones de euros fijos más diez millones de euros en bonus.

Sin embargo, desde el punto de vista del club de la Bundesliga, ambas ofertas serían en cualquier caso insuficientes, ya que los sajones habrían fijado un precio de traspaso de 150 millones de euros por el atacante.

El RB Leipzig ya rechazó una oferta del Liverpool

Está por ver si alguno de los tres clubes está dispuesto a pagarlo. Al parecer, el PSG quiere superar las ofertas de la competencia e ir con todo en la puja por el jugador de 19 años. Al mismo tiempo, todo apunta a que el RB no se conformará con menos de la cantidad exigida.

Al fin y al cabo, el Leipzig no quiere dejar marchar a Diomande así como así después de solo un año; los sajones ya habrían rechazado una oferta del Liverpool por un total de alrededor de 100 millones de euros de traspaso, una cifra similar por tanto a la de ahora con el Real y el City.

Diomande tiene contrato en Leipzig hasta 2030. Al parecer, al RB le gustaría ofrecer al marfileño un nuevo contrato con mejores condiciones salariales para aumentar las opciones de que continúe. El pasado verano, el Leipzig pagó 20 millones de euros a CD Leganes por su fichaje, y Diomande explotó por completo en su primer año en la Bundesliga.

En 46 partidos entre todas las competiciones, firmó 15 goles y 11 asistencias. En el Mundial, Diomande fue luego titular con Costa de Marfil y en cuatro partidos del torneo dio una asistencia. Los marfileños cayeron en dieciseisavos de final ante Noruega, perdiendo por un ajustado 1-2 frente a Erling Haaland y compañía.