Locatelli falla, el Como no. Así se podría resumir el fin de semana de la Serie A, en lo que respecta a la lucha por la Liga de Campeones. El penalti fallado por el centrocampista, de hecho, obliga a la Juventus a empatar contra el Sassuolo, pero, sobre todo, a perder terreno frente a los hombres de Fábregas, que ahora están a tres puntos: según los analistas de apuestas de Sisal y Planetwin365, la cuota de que Paz y sus compañeros terminen entre los cuatro primeros se desploma entre 1,72 y 1,90, frente al 2,50 de hace unos días. Gracias a un rendimiento espectacular, con cinco victorias consecutivas que culminaron con la goleada infligida al Pisa, mientras que los bianconeri, que no lograron sumar su tercera victoria consecutiva, caen a 2,75 frente al 1,85 de la semana pasada.





A la par de puntos con los hombres de Spalletti se encuentra la Roma, que, sin embargo, en la carrera por el cuarto puesto, paga el bajo rendimiento de las últimas semanas y no convence a las casas de apuestas: a pesar de la vuelta a la victoria contra el Lecce, de hecho, los giallorossi en la Champions se cotizan entre 4,00 y 4,50, al alza respecto al 3,50 de los últimos días. Por último, queda descolgada el Atalanta, que, a siete puntos del Como, se cotiza entre 30 y 50 veces la apuesta, mientras que el Nápoles y el Milan ya tienen ampliamente asegurada la participación en la próxima Champions (a 1,02 ambos).





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