Locatelli: «Dije no al Arsenal por la Juventus. En el Milan no me ayudaron»

El capitán de la Juventus, Manuel Locatelli, habló para Rivista Undici sobre su rechazo al Arsenal por amor a la Juventus, sus ídolos de niño y la historia, terminada bruscamente, con el Milan.









Sobre la posibilidad del Arsenal: “El Arsenal es un equipo increíble, con una gran historia, en una liga importantísima. Pero yo solo quería a la Juve, y ya la quería desde hacía un año, cuando estuve muy cerca de ir. No quería escuchar ninguna otra oferta, mis agentes se volvían locos: me proponían otros equipos, y yo decía: ‘solo la Juve’”.









Sobre sus ídolos: “Tanto mi hermano como yo teníamos la de Del Piero. También me había obsesionado muchísimo con Nedved; cuando era muy pequeño le preguntaba a mi madre si tenía las piernas como él, un poco torcidas”.









Sobre el Milan: “Siempre le estaré agradecido al Milan: hice todo el recorrido allí, fue mi casa, y siempre le agradeceré a Montella por haber confiado en mí. Lo que me pesó es que no tenía las herramientas para gestionar todo. Aún era demasiado joven e inmaduro. Sobre mí había unas expectativas enormes y dentro de mí parecían aún más grandes, sobre todo después de aquel gol a la Juve. Esto es algo que me frenó y ni siquiera era capaz de cuestionarme a mí mismo. Así que muchas veces culpaba a los demás y buscaba excusas. Seguramente me equivoqué mucho en ese periodo, pero también creo que no me ayudaron