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El VfB Stuttgart dejó marchar a Chema Andres el último día del mercado de fichajes. La decisión habría provocado críticas internas.

La salida de Chema Andres del VfB Stuttgart en el pasado mercado de verano habría generado desconcierto dentro del club.

Según informa Bild, hay personas dentro del club que no entienden por qué se dejó marchar al centrocampista español poco antes del cierre del mercado, en su último día.

El motivo es la escasez de efectivos que sufre el equipo de Stuttgart esta temporada en el centro del campo. Aunque el club incorporó gratis a Grischa Prömel, procedente del TSG Hoffenheim, el jugador de 31 años todavía no ha cumplido las grandes expectativas depositadas en él.

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Por eso, además del titular Angelo Stiller, que para colmo está actualmente de baja por una lesión en los aductores, otros dos jugadores han actuado por delante de la defensa: el excapitán Atakan Karazor y el joven Yanik Spalt. Al menos, este último rindió sorprendentemente bien y debería recibir más minutos en el futuro por parte del entrenador Sebastian Hoeneß.

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¿Cuánto pagó el Brighton & Hove Albion por Chema Andres?

Después de que Chema fuera titular la mayor parte de la pasada temporada con el VfB y disputara 39 partidos en todas las competiciones, con cuatro goles y dos asistencias, el Brighton & Hove Albion lo fichó el último día del mercado, en septiembre.

El jugador de 21 años se marchó a la Premier League por algo más de 20 millones de euros, aunque Stuttgart tuvo que entregar alrededor de la mitad del importe a su anterior club, el Real Madrid, debido a una cláusula de participación en una futura venta.

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Chema se ha adaptado de maravilla al Brighton y brilla allí junto al exjugador del BVB Pascal Groß en el doble pivote . Con los Seagulls, dirigidos por el extécnico de la Bundesliga Fabian Hürzeler, ocupa actualmente el segundo puesto de la tabla de la Premier League.