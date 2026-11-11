Omar Hossam Hassan, hijo del exseleccionador de Egipto, generó polémica con un mensaje que publicó tras la salida de su padre de la dirección técnica de los Faraones, en el que incluyó una clara crítica a la forma en que terminó la etapa del entrenador con la selección.

Omar Hossam Hassan publicó en la función de "story" de su cuenta de "Instagram" un mensaje en el que dijo: "Algún día la historia hablará de un líder al que nadie pudo derrotar en el campo de batalla, por lo que lo derribaron a traición".

El mensaje del hijo de Hossam Hassan llegó pocos días después de la decisión de la Federación Egipcia de Fútbol de poner fin a la labor de su padre y de su cuerpo técnico, que asumió el cargo en febrero de 2024 y logró alcanzar las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025, además del hito histórico en el Mundial 2026 al llegar a los octavos de final por primera vez en la historia de los Faraones.

La Federación de Fútbol había anunciado, el pasado sábado, su agradecimiento a Hossam Hassan y a su cuerpo técnico y administrativo, tras la reunión de la junta directiva y el estudio de los acontecimientos y circunstancias registrados en el último periodo, así como de sus repercusiones, que la Federación consideró que afectaron negativamente a la imagen positiva de la selección nacional y a su estabilidad.

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La junta directiva de la Federación decidió encomendar a Ali Maher, exdirector técnico del equipo Ceramica Cleopatra, asumir la dirección técnica de la selección de Egipto, de cara a los próximos compromisos, encabezados por los dos duelos ante Malaui los días 13 y 17 de noviembre dentro de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.