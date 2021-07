Lo tiene en cuenta o le envía un mensaje: Benítez le dio minutos a James en una posición poco habitual

El entrenador español le dio algunos minutos al colombiano, pero no en el lugar de la cancha donde está cómodo.

Un segundo capítulo en Everton y el siguiente de la historia entre Rafa Benítez y James Rodríguez, esa que no dejó buenos recuerdos en el colombiano y que parece tener todos los elementos para volverse a repetir ahora que el español es el nuevo timonel de los Toffees.

Tras el partido del domingo por la Florida Cup ante Millonarios, y en el que Everton se quedó con el título del torneo amistoso, el estratega europeo elogió lo realizado por sus jugadores, el detalle está en que valoró más el trabajo cuando el colombiano ya había abandonado el terreno de juego tras finalizar la primera mitad.

"Creo que se puede ver que tiene la calidad con el balón, pero aún así su estado físico no es el que esperábamos ", fueron las palabras de Benítez a comienzo de semana para referirse al 19 del equipo, al que dejó sentado durante buena parte del encuentro ante Pumas este miércoles, para luego darle minutos como puntero y no como armador.

Todavía no inicia la temporada y James ya está en la banca del @EvertonESP 😵 Si tú fueras James Rodríguez:



1️⃣ Buscas equipo ya

2️⃣ Conquistas a Rafa Benítez

3️⃣ Te relajas y disfrutas



📸 Créditos: Rafael Ribeiro pic.twitter.com/bqFvdNPhBM — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 28, 2021

La decisión del español se puede leer de dos maneras, la primera es un golpe de autoridad para dejar claro que quien toma las decisiones es él, mientras que prueba a James en diferentes posiciones para encontrar la que mejor se acomode a su idea de juego para el nuevo proyecto del Everton.

La segunda no parece ser tan alentadora, pues se puede interpretar como un portazo del entrenador para el colombiano, una especie de "no te vistas que no vas" dejándole al margen de la titular, criticando su estado físico y por último acomodándole lejos de la posición en la que destaca y es importante para el equipo.

Parece temprano para sacar conclusiones, pero el historial entre entrenador y jugador da pequeños indicios de lo que puede suceder en el mediano plazo, por lo que mucho dependerá lo que se hable en la interna del Everton y en la privacidad del camerino; por ahora, las señales apuntan a la puerta de salida.