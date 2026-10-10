Al jugador de 40 años le había llegado, justo después del saque de puerta, una cesión aparentemente inofensiva de Luis Díaz, antes de que se le fuera el balón un poco largo y golpeara en la espalda del Robin Fellhauer, que llegaba a la carrera, cuando intentó dejarle pasar de largo con una vaselina algo despreocupada. Desde ahí, el balón rebotó en la carrera del jugador del Augsburgo, que acto seguido lo empujó con facilidad a la portería vacía.

Cuando el balón cruzó la línea, el reloj del marcador apenas señalaba ocho segundos. El diario Bild, por su parte, habla de 8,4 segundos cronometrados a mano. Con ello, Fellhauer marcó el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. Hasta ahora, el récord lo compartían Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) y Kevin Volland (TSG Hoffenheim), con nueve segundos cada uno.

«Es una pena, por supuesto. Habríamos querido otro comienzo», dijo el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, sobre el error de Neuer. «La reacción es lo más importante. Lo que ha pasado ya no lo puedes cambiar».

Neuer cometió «un error, controló mal el balón, luego quiso resolverlo y lo resolvió asumiendo demasiado riesgo», valoró el director deportivo Max Eberl sobre el fallo de su portero.

Todo apunta a que Neuer está en la última temporada de su carrera. En las últimas semanas y meses había dejado entrever una y otra vez su retirada. Sucesor del veterano número uno será probablemente Jonas Urbig, que, como ya ocurrió la pasada temporada, debería tener minutos con regularidad para facilitarle la transición.

Neuer debe, según Kompany, «seguir demostrando lo bueno que es, como siempre ha hecho a lo largo de su carrera. Pero también tuvimos la oportunidad al otro lado de decidir el partido».

Entretanto, Ismael Saibari marcó el empate para el Bayern (55'), antes de que Neuer también quedara al menos desafortunado en el nuevo gol encajado. Solo pudo despejar de manera insuficiente un remate del defensa Calvin Brackelmann, por lo que Rodrigo Ribeiro lo tuvo fácil y firmó el 2-1 aprovechando el rechace (64'). Como Nathaniel Brown apareció en el minuto 81, el partido terminó 2-2.

Bundesliga: los goles más rápidos de la historia