«Lo rechacé todo por este momento»: Zidane llora de alegría por un sueño de 28 años cumplido

Zinedine Zidane, el nuevo entrenador de la selección francesa, reveló en su primera rueda de prensa tras su nombramiento oficial, este martes, que rechazó numerosas ofertas para dirigir a grandes clubes a lo largo de los últimos años con el fin de esperar la oportunidad de liderar a Francia, subrayando que dirigir a la selección nacional era "lo único" que quería hacer tras su salida del Real Madrid en 2021, y que este día representa "un sueño cumplido" después de años de espera y expectación.

Zidane declaró en la rueda de prensa, celebrada con la presencia del presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo: "Hoy es la continuación de mi trayectoria, y un sueño cumplido. Recibí ofertas para dirigir a clubes durante 4 o 5 años, pero las rechacé todas por la selección francesa. Es lo único que quería hacer. Lo supe desde pequeño, empecé en las categorías inferiores y pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta. Daré lo mejor de mí para que este equipo siga logrando victorias, ese es mi único motor".

Homenaje a Deschamps

En un mensaje dirigido a su predecesor Didier Deschamps, Zidane afirmó: "Elogio el trabajo de Didier, y esta es una oportunidad para decirle que lo hizo muy bien. Empezará algo nuevo, pero el objetivo siempre es el mismo: ganar. Daré lo mejor de mí por este equipo. Espero con ganas incorporarme a él", en un claro homenaje al técnico que condujo a Francia a conquistar el título de la Copa del Mundo 2018.

Zidane no ocultó sus emociones desbordantes, y dijo: "Es una alegría inmensa. Estoy feliz por lo que me está pasando. No encuentro otras palabras. Contengo mis emociones porque siento muchas cosas dentro de mí. Estoy listo para el desafío", y añadió: "Ganar en 1998 es lo mejor que me ha pasado en la vida, ganar con mis amigos. He pasado esos cuatro o cinco años esperando este día. Estoy muy emocionado, puede que no se me note, pero soy inmensamente feliz".

Diallo: me dijo que sé cómo ganar

El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, reveló los entresijos del primer encuentro con Zidane, diciendo: "Es un motivo de gran orgullo y responsabilidad, porque cuando terminan estos años, necesitas encontrar a una persona digna de confianza para continuar este camino. Cuando me reuní con Zinedine en febrero de 2025, me dijo: señor presidente, sé cómo ganar. Sentí que era una persona con las ganas y la confianza para liderar a la selección francesa hacia la victoria".

Un estilo de juego ofensivo

Sobre su estilo de juego y su filosofía como técnico, Zidane afirmó: "Verán mi estilo pronto, y celebraremos una rueda de prensa en septiembre. Soy un apasionado del juego. Fui un jugador con el número 10, y lo que me motiva es marcar goles. Viví en España 25 años, y ustedes saben lo que eso significa. Fui un líder sobre el campo, y hoy adquiero una experiencia que me capacita para ser un líder", en referencia a su influencia de la escuela española ofensiva durante sus largos años en el Real Madrid.

Sobre su plan para lograr las victorias, Zidane dijo: "No puedo explicar cómo conseguir la victoria en pocas palabras. Tengo un equipo excepcional y preparado. Debo ser realista, reunirme con los jugadores, explicarles el plan de juego y lo que haremos juntos. Después, como entrenador tendré que seguir conduciendo a este equipo hacia la victoria".

Una decisión consciente

Zidane subrayó que su decisión de esperar la oportunidad de dirigir a la selección francesa fue consciente y meditada, explicando: "Siempre miré a este equipo como un futuro entrenador. No dirigí a ningún club por esa razón. Lo único que quería hacer tras el Real Madrid era dirigir a la selección francesa. Podría haber asumido un proyecto de 3 años por la presencia de Deschamps allí. Tomó esta decisión en enero de 2025, y justo al día siguiente supe que quería ser el próximo entrenador. Nos reunimos con el presidente y se cerró el acuerdo".

Zidane aseguró que el equilibrio entre su vida personal y su nueva misión no será un problema, diciendo: "No hay ninguna confusión. Es algo diferente a un club. Pero esto no me asusta. Es lo que quería hacer. Lograré el equilibrio entre mi vida personal y la selección francesa, y eso me viene perfecto".

Sin contacto con Mbappé (el capitán) hasta ahora

Sobre la falta de contacto con la estrella Kylian Mbappé hasta el momento, Zidane dijo: "No hemos hablado con Kylian; lo más importante para él es el descanso. Tendremos la oportunidad de hablar de todo esto con él y con todos los jugadores pronto, en septiembre".

La prioridad es el primer partido contra Turquía

Sobre los próximos partidos, Zidane dijo: "El asunto no se limita solo a España. Son un equipo fuerte. Mi prioridad es el primer partido, que es contra Turquía. Tenemos 4 partidos en septiembre. Pasaré casi 3 semanas con los jugadores, lo cual es magnífico para la preparación", señalando que el enfrentamiento ante Italia en octubre tiene un carácter especial para él: "Italia es especial porque jugué allí, conozco a la gente de allí y hablo italiano. Llevo ya un tiempo preparándome para estos cuatro partidos".

"Zidane es Zidane"

Sobre su estilo de entrenar en comparación con sus predecesores, Zidane afirmó: "El rendimiento de la selección francesa ha sido magnífico. La afición no tiene motivos de queja. Cambiaremos nuestro estilo. Deschamps es Deschamps, y Zidane es Zidane. Haré lo que sé hacer. Garantizaré la continuidad del rendimiento para que la selección francesa siga logrando victorias".

El cuerpo técnico del Real Madrid

Zidane reveló su cuerpo técnico, diciendo: "Mi equipo de confianza y mi cuerpo técnico ya están, y es prácticamente el mismo equipo que estuvo conmigo durante todos estos años en el Real Madrid, con la incorporación de solo dos o tres miembros. Soy leal en este aspecto, y continuaremos el camino con estas pocas personas".

5 años de observación y preparación

Sobre lo que hizo durante los últimos cinco años desde su salida del Real Madrid, Zidane dijo: "No estaba perdiendo el tiempo, sino que vi muchos partidos, incluso más de los que veía cuando era entrenador del Real Madrid. Vi muchos partidos de la selección francesa en su conjunto, y vi muchas cosas".