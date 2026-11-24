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Luis de la Fuente ya no se conforma con lo conseguido con la selección española. El hombre que llevó a la Roja a lo más alto considera que lo logrado hasta ahora no es más que el principio de un proyecto mayor, cuyo objetivo es seguir sumando títulos y competir por la cima del fútbol mundial.

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Mientras se prepara para afrontar nuevos retos, el seleccionador español desveló su mayor sueño: que la final del Mundial 2030 se dispute en su país, en unas declaraciones cargadas de ambición, confianza y orgullo.

Las palabras de De la Fuente llegaron durante la gala del diario español Marca, en la que fue distinguido con el premio Marca Leyenda en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a sus logros al frente del banquillo de la selección.

El técnico español se mostró visiblemente emocionado al recibir el galardón, que le entregaron Vicente del Bosque, exseleccionador español, y Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, en un ambiente festivo en el que se elogió ampliamente su trayectoria.

De la Fuente no ocultó su satisfacción por este reconocimiento y aseguró que el premio supone un hito importante en su carrera, pero que no le llevará a conformarse con lo logrado, sino que le dará un estímulo añadido para seguir trabajando y cosechando más éxitos.

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«Tenemos que seguir trabajando y logrando cosas, porque lo que vivimos ahora no es más que el principio, no el final del camino. Es solo el principio de cosas muy importantes que vamos a trabajar para conseguir», afirmó el seleccionador español a su llegada a la gala.

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Cuando le preguntaron dónde guardará el premio en su casa, respondió con una sonrisa: «Lo pondré en un lugar muy especial, para que todo el que me visite pueda verlo».

Antes de la entrega, Vicente del Bosque quiso elogiar la trayectoria de su sucesor, destacando su perfil profesional y su capacidad para gestionar el grupo, y subrayó que el éxito no depende solo de contar con un buen grupo de jugadores, sino de saber tratarlos y convertirlos en un equipo cohesionado.

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«Cuando hablamos de Luis, hay que destacar su comportamiento excepcional a lo largo de una trayectoria repleta de éxitos. No basta con tener a los jugadores adecuados, hay que saber gestionarlos y orientarlos, y entender que todos formamos parte de un mismo equipo», señaló Del Bosque.

El exseleccionador recordó sus vivencias con De la Fuente en la Federación Española y explicó que sus encuentros siempre transcurrían en un ambiente positivo y que sus conversaciones durante los desayunos giraban constantemente en torno al futuro.

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Un discurso emotivo: la familia y los amigos, detrás del éxito

Durante su discurso tras recibir el premio Marca Leyenda, De la Fuente se mostró muy emocionado. Sus palabras se alejaron de los logros y los títulos y se centraron en las personas que lo han acompañado en su camino y que han sido clave para llegar a donde está hoy.

«Hay momentos en la vida en los que cuesta expresar con palabras lo que uno siente y, creedme, hoy es uno de ellos. Recibo el premio Marca Leyenda con una emoción difícil de describir», dijo.

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«Cuando me comunicaron que iba a recibir este premio en reconocimiento a mi carrera, mi primer sentimiento fue de gratitud, aunque acompañado de una gran sorpresa. Sé que este premio no me representa solo a mí, sino que encarna un viaje de muchos años, lleno de trabajo, pasión, decisiones difíciles, éxitos e incluso errores de los que he aprendido mucho», añadió.

El técnico español recordó también el papel de quienes lo han rodeado a lo largo de su carrera: «La vida me ha enseñado que nadie llega a donde está solo. Recuerdo a todos los que creyeron en mí al principio del camino, a los compañeros con los que compartí responsabilidades, preocupaciones y alegrías, y a todos los que me enseñaron que hacer bien el trabajo es una forma de respetar a los demás».

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De la Fuente tampoco olvidó dedicar un mensaje de agradecimiento a su familia y a sus amigos, a quienes definió como su verdadero apoyo, sobre todo en los momentos difíciles en los que las cosas no salieron como había previsto.

«Pienso en mi familia, que ha sido mi apoyo silencioso, ese que no siempre se ve. Y pienso en mis amigos, que estuvieron a mi lado en los peores momentos y me ayudaron a levantarme cuando las cosas no salían como yo quería. Sin todos ellos, hoy no estaría aquí», afirmó.

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Subrayó que el verdadero valor del éxito no reside en los cargos, los títulos o los premios, sino en las personas, los valores y la huella que uno deja en la vida de los demás, y aseguró que recibe este reconocimiento con la misma pasión y el mismo compromiso con los que empezó su carrera.

Cerró su intervención dando las gracias a Marca, y en particular a Juan Ignacio Gallardo, antes de lanzar un mensaje que refleja su fidelidad a sus decisiones y a su trayectoria: «Si tuviera la oportunidad de volver al pasado y recorrer de nuevo el mismo camino, haría exactamente lo mismo, porque me ha dado la oportunidad de conocer a personas especiales como vosotros, aprender de ellas y compartir la vida con ellas».

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Mundial y Liga de Naciones: De la Fuente marca las prioridades

La velada tampoco estuvo exenta de referencias a las próximas aspiraciones de la selección española. Clara, una niña de 10 años elegida para formar parte del once ideal de De la Fuente, le preguntó directamente al técnico si era posible ganar el próximo Mundial.

De la Fuente respondió con un mensaje cargado de realismo y ambición: «Mira, Clara, el verdadero éxito está en luchar por un objetivo y hacer todo lo posible por conseguirlo, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pero antes nos esperan otros retos, y queremos ganar la Liga de Naciones, así que vamos a intentarlo».

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Quedó claro que el seleccionador no quiere adelantar acontecimientos, pese a confiar en la capacidad de su equipo para pelear por el título mundial, ya que situó la Liga de Naciones entre sus prioridades actuales, sin renunciar al sueño de llegar lejos en el Mundial 2030.

Pero la declaración más destacada llegó cuando le plantearon la pregunta que inquieta a la afición española: la posibilidad de que su país albergue la final del Mundial 2030. De la Fuente no dudó en expresar su deseo y fue claro: «Quiero que la final del Mundial 2030 se juegue en mi país, en España».

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Así, el seleccionador español cerró una velada excepcional que combinó el reconocimiento a sus logros pasados con la revelación de sus ambiciones futuras, dejando claro que el premio Marca Leyenda no será la última parada de su carrera, sino un estímulo para seguir haciendo historia con la selección española.