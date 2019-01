¿Lo quiere o prefiere venderle? Valverde deja a Malcom fuera de la convocatoria

El entrenador azulgrana prescinde del delantero brasileño para el compromiso frente al Eibar; Goal ya anticipó que tiene una oferta del fútbol chino.

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, ha dejado a Malcom fuera de la lista de convocados para recibir al Eibar, por la Jornada 19 de LaLiga. Una decisión que alimenta los rumores de salida del delantero brasileño del Camp Nou.

Cabe señalar que, tal y como adelantó Goal en diciembre pasado, Malcom está en la lista de refuerzos del Guangzhou Evergrande. El propio agente del atacante confirmó hace pocos días esa oferta del club chino. Esa primicia, lanzada por el periodista Bruno Andrade en Goal, se confirmó punto por punto por Leonardo Cornacini, quien decía que su representado está centrado en el Barça, pero reconociendo esa oferta asiática.

El ex jugador del Burdeos apenas cuenta para Valverde y no pudo aprovechar su oportunidad frente al Levante el jueves pasado, cuando fue titular en la derrota azulgrana por la Copa del Rey, por lo que su continuidad en Barcelona no está garantizada. Mucho menos después de volver a quedarse al margen de los convocados.

Y es que la decisión de Valverde de prescindir una vez más de Malcom refuerza la idea de una posible salida. ¿Quiere realmente el entrenador mantener en la plantilla a un futbolista que costó 41 millones de euros en verano y al que le ha dado solamente 363 minutos a lo largo de toda la temporada (2 goles, 0 asistencias), o prefiere venderle?